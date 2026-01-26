Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі

Пєсков заявив, що від переговорів нібито не слід очікувати високої результативності

Точної дати нових переговорів поки що немає

Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбудеться наступного тижня в столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів. Відповідну заяву зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

«Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає», – зазначив Пєсков.

При цьому речник очільник Кремля зазначив, що нібито очікувати на високу результативність таких переговорів не варто. «Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота», – стверджує він.

За словами прессекретаря Путіна, на цих переговорах «навряд чи можлива дружелюбність». При цьому він також зазначив, що Кремль не буде публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.

Як повідомлялося, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що конкретні гарантії безпеки для нашої держави можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

До слова, США вважають, що переговори між президентом України Володимир Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися вже у відносно близькій перспективі.