Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі
Пєсков заявив, що від переговорів нібито не слід очікувати високої результативності 
фото: Reuters

Точної дати нових переговорів поки що немає

Новий раунд переговорів між українською та російською делегаціями відбудеться наступного тижня в столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів. Відповідну заяву зробив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

«Продовження переговорів в Абу-Дабі заплановано наступного тижня, точної дати поки що немає», – зазначив Пєсков.

При цьому речник очільник Кремля зазначив, що нібито очікувати на високу результативність таких переговорів не варто. «Було б помилковим розраховувати на якусь високу результативність перших контактів. Сам факт, що у конструктивному ключі ці контакти почалися, можна оцінювати позитивно. Але попереду дуже серйозна робота», – стверджує він.

За словами прессекретаря Путіна, на цих переговорах «навряд чи можлива дружелюбність». При цьому він також зазначив, що Кремль не буде публічно обговорювати окремі положення порядку денного переговорного процесу щодо України.

Як повідомлялося, попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що конкретні гарантії безпеки для нашої держави можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

До слова, США вважають, що переговори між президентом України Володимир Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним можуть відбутися вже у відносно близькій перспективі.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков переговори ОАЕ перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч відбувається на технічному рівні
В Абу-Дабі почалася тристороння зустріч між Україною, Росією та США
23 сiчня, 18:04
Кремль отримав документи через помічника диктатора Кирила Дмитрієва
США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану – Bloomberg
21 сiчня, 16:10
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
18 сiчня, 21:39
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
Зустріч «коаліції охочих», декларація про розгортання західних військ в Україні. Головне за 6 січня
Зустріч «коаліції охочих», декларація про розгортання західних військ в Україні. Головне за 6 січня
6 сiчня, 21:56
В Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival відбулося грандіозне шоу, яке увійшло до Книги рекордів Гіннеса
Абу-Дабі встановив світовий рекорд із феєрверком, що тривав більше години
1 сiчня, 23:37
Зеленський, Умєров та Віткофф обговорили наступні кроки після переговорів
Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову: про що домовилися
29 грудня, 2025, 16:33
Володимир Зеленський поділився деталями роботи над мирним планом
Мирний план майже готовий. Зеленський поділився деталями
26 грудня, 2025, 15:28

Політика

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані
Фінляндія запускає центр безпеки для захисту підводної інфраструктури
Фінляндія запускає центр безпеки для захисту підводної інфраструктури
ПАРЄ допустила російську делегацію до роботи
ПАРЄ допустила російську делегацію до роботи
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі
Кремль заявив про новий раунд перемовин в Абу-Дабі
Кім Чен Ин показав памʼятник північнокорейським солдатам, які загинули на війні в Україні
Кім Чен Ин показав памʼятник північнокорейським солдатам, які загинули на війні в Україні

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua