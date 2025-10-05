Головна Світ Політика
Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Віткофф вирушив на переговори
фото: Reuters

У Каїрі зустрінуться делегації Ізраїлю та ХАМАСу для детального обговорення обміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони «дуже близькі» до досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом. За його ініціативою, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Це сталося після заяви ХАМАСу про готовність до обміну заручників на палестинських в'язнів відповідно до плану, запропонованого Трампом. За словами президента, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, що має стати сигналом для негайного припинення вогню після підтвердження з боку ХАМАСу.

Очікується, що вже в понеділок у Каїрі зустрінуться делегації Ізраїлю та ХАМАСу для детального обговорення обміну.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ у секторі Газа, яка стала результатом переговорів за участі сторін. 

Також зауважимо, що Стів Віткофф може покинути свою посаду спецпосланника президента США Дональда Трампа до кінця цього року. Віткофф готується залишити свій пост до кінця року. Через те, що прорив у війні в Газі, ймовірно, наближається після того, як Трамп оголосив, що прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв останню американську пропозицію, а посередники чекають відповіді ХАМАС.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступ з метою захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. Це рішення політичного ешелону пов'язане із пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Газі та звільнення заручників.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Тоді президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. 

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

