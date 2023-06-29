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Міністр оборони Британії виступає за спрощений вступ України до НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр оборони Британії виступає за спрощений вступ України до НАТО
Воллес вважає малоймовірним, що всі питання щодо гарантій безпеки для України будуть вирішені до липневого саміту НАТО
фото з відкритих джерел

Водночас британський міністр визнав, що всі питання, пов'язані зі вступом України в НАТО, не будуть вирішені швидко

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» План дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс. Про це він заявив на пресконференції із главою Міноборони Канади в Лондоні, повідомляє Sky News.

«Я думаю, що ми повинні абсолютно точно розглянути можливість пропуску Плану дій щодо членства», – сказав Воллес.

Водночас британський міністр визнав, що всі питання, пов'язані зі вступом України в НАТО, не будуть вирішені швидко.

Він також вважає малоймовірним, що всі питання щодо гарантій безпеки для України будуть вирішені до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

Зазначимо, що країни, які прагнуть вступити до НАТО, мають пройти відповідну підготовку, щоб відповідати стандартам і вимогам Північноатлантичного Альянсу. Така підготовка, як правило, відбувається в рамках «Плану дій щодо членства в НАТО» (ПДЧ), англійською – «Membership Action Plan». Це свого роду перехідний період, для порівняння – щось на кшталт статусу «кандидата в члени ЄС, коли країна-кандидат повинна підготувати свої військові сили та політичні структури до виконання стандартів та вимог НАТО. Після виконання вимог ПДЧ країна-кандидат подає офіційну заявку про вступ до НАТО.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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Теги: Україна НАТО Велика Британія

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