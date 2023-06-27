Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника

Росію чекає низка нових кадрових призначень. Зокрема, Шойгу можуть замінити на колишнього охоронця Путіна

На тлі зникнення з публічного простору міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу експерти пророкують посаду міністра оборони колишньому охоронцеві Путіна, а нині губернатору Тульської області Олексію Дюміну. Про це в одни голос пишуть іноземні та росЗМІ.

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«Шойгу і Герасимов зараз є очевидними «кульгавими качками», і, я думаю, їх приберуть», – заявив Financial Times директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов. Він виключає, що відставка Шойгу і Герасимова могла бути частиною угоди, що призвела до того, що Пригожин припинив заколот.

«Зараз консенсусна позиція експертів, що є велика ймовірність, що міністром оборони стане Олексій Дюмін, а начальником Генштабу генерал Суровікін. Але станеться це не відразу, щоб не було думок, що Шойгу та Герасимов знято на вимогу бунтівника», – пише прокремлівський політолог Сергій Марков.

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«Схоже, що зараз у фаворитах Дюмін. Судячи з поведінки підлеглих Кирієнка, той дав команду розпочати розкручування тульського губернатора», – погоджується з Марковим опозиційний політолог Аббас Галлямов.

У понеділок Z-канали почали масово репостити повідомлення уряду Тульської області про те, що Дюмін відвідав розташування «іменного батальйону «Тула».

«Шанси у Дюміна непогані, щоправда, союзники своєю надмірною старанністю можуть підкласти йому свиню. Якщо вони вмовлять Путіна поставити туляка міністром оборони, то тому по-перше доведеться взяти на себе відповідальність за майбутню поразку, а по-друге, він вимажеться в крові», – продовжує Галлямов.

«Загалом, якщо Дюмін хоче вистрілити як наступник, то від кашкета міністра оборони йому краще відмовитися», – робить висновок політолог.

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Під час заколоту «Вагнера» в анонімних телеграм-каналах з'явилася інформація, що Дюмін брав участь у переговорах з Євгеном Пригожиним, проте тульська влада назвала ці повідомлення недостовірними.

Відставка Шойгу та Герасимова була головною вимогою Пригожина на початку заколоту.

«Ми хочемо отримати начальника Генштабу та Шойгу. Поки їх не буде, ми будемо тут, блокуємо місто Ростов і йдемо до Москви», – заявив Пригожин у розмові із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником голови ГРУ Володимиром Алексєєвим у захопленому штабі Південного військового округу в Ростові.

«Забирайте», – весело відповідав йому на це куратор «Вагнера» ​​від ГРУ Алексєєв.

Тим часом знайоме з Шойгу джерело Financial Times вважає, що з від'їздом Пригожина з Росії позиції чинного міністра оборони можуть навпаки зміцнитися, оскільки Путін не побачить причин звільняти людину, яка віддана йому. «Шойгу – єдиний переможець. Він назавжди залишиться міністром оборони», – заявив джерело видання.

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Тим часом про Дюміна відомо не так багато. Він – колишній охоронець Путіна та колишній заступник міністра оборони. Джерела «Медузи» називали його одним із покровителів Пригожина. Пригожин та Дюмін давно знайомі та перебувають у приятельських відносинах, а політтехнологи засновника ПВК «Вагнер» брали участь у виборчій кампанії Дюміна у 2016 році.

Нагадаємо, вчора 26 червня уперше після повстання «вагнерівців» проти міністерства оборони РФ, пресслужба міністерства опублікувала відео з главою відомства Сергієм Шойгу. На оприлюднених кадрах, які опубліковані без звуку, міністр оборони країни-агресорки спочатку летить у вертольоті, а після з'являється в приміщенні, де у нього за спиною присутній напис «Командний пункт угруповання військ (сил) «Захід». У цьому приміщенні він спілкується з генералами, але знову ж таки – без звуку.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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