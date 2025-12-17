Головна Країна Події в Україні
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Заяви Трампа, вибухи в Росії: головне за ніч
Трамп зробив заяву щодо Венесуели
фото: Білий дім

«Главком» зібрав головні події ночі проти 17 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп наказав заблокувати всі нафтові танкери Венесуели, дрони атакували Краснодарський край, адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США, у Саратовській області РФ пролунала серія вибухів.

Наказ Трампа щодо Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення блокади на нафтові танкери, що направляються до Венесуели, в рамках посилення санкцій проти лідера країни Ніколаса Мадуро.

У своєму зверненні через соціальні мережі Трамп заявив, що Венесуела використовує свої нафтові поставки для фінансування наркоторгівлі та інших незаконних дій, підкреслюючи необхідність більш жорстких заходів для припинення таких практик.

До слова, Трамп оголосив, що виступить із важливим зверненням до нації в середу, 17 грудня, о 21:00 за східним часом ( о 04:00 ранку 18 грудня за Києвом). Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила журналістам, що Трамп розповість про свої досягнення в першому році другого терміну та поділиться планами на наступні три роки

Вибухи в Росії

У ніч на 17 грудня Краснодарський край Росії зазнав атаки безпілотниками, у регіоні прогриміла серія потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляють про кілька вибухів, які прогриміли в Слов’янську-на-Кубані, де розташований нафтопереробний завод.

Також у Саратовській області пролунала серія гучних вибухів. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар потрапив Саратовський НПЗ, який вже неодноразово став мішенню для таких атак

Заборона на в'їзд у США 

Президент США Дональд Трамп оголосив про розширення заборони на в'їзд до Сполучених Штатів для громадян ще семи країн, зокрема Сирії. Як зазначає Reuters, це стало частиною нової прокламації, підписаної Трампом, що розширює та посилює обмеження на в'їзд для країн з серйозними проблемами у перевірці та обміні інформацією, що стосуються національної та громадської безпеки.

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2026 року заборонено в'їзд громадянам Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану, Сирії та тим, хто має документи, видані Палестинською адміністрацією. Крім того, заборона на в'їзд до Лаосу та Сьєрра-Леоне стає повною, замість часткових обмежень, що діяли раніше.

