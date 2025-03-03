Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
Британія не запросила представників країн Балтії на саміт, присвячений війні в Україні
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Литви Гітанасом Наусєдою, очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.
«Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати», – каже глава нашої держави.
Як зазначив президент, для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.
«Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей», – додав український лідер.
Нагадаємо, Британія та Франція не змогли погодити спільний план щодо перемир'я в Україні. Париж і Лондон не домовилися про план запропонованого місячного перемир'я в Україні, про яке в неділю ввечері заявив президент Франції Еммануель Макрон.
До слова, у Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський.
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