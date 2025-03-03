Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
За словами президента, Україна та країни Балтії повинні підготувати план дій, який наблизить до реальних гарантій безпеки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Британія не запросила представників країн Балтії на саміт, присвячений війні в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Литви Гітанасом Наусєдою, очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати», – каже глава нашої держави.

Як зазначив президент, для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

«Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей», – додав український лідер.

Нагадаємо, Британія та Франція не змогли погодити спільний план щодо перемир'я в Україні. Париж і Лондон не домовилися про план запропонованого місячного перемир'я в Україні, про яке в неділю ввечері заявив президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, у Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Теги: президент Володимир Зеленський Естонія Латвія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент пояснив, що у такий спосіб Карлсон хоче опустити його до рівня Путіна
Зеленський дорікнув Такеру Карлсону за роботу на Путіна: деталі заяви
5 лютого, 09:12
КНДР і надалі підтримуватиме Росію у війні проти України
Кім Чен Ин зробив заяву щодо війни Росії проти України
9 лютого, 15:25
Зеленський зазначив, що РФ не хоче закінчення війни та продовжує збільшувати напругу у світі
Президент обговорив із сенаторами США продовження військової підтримки України
14 лютого, 17:43
Раніше Дональд Трамп висловлював упевненість, що Володимир Путін нібито прагне зупинити бойові дії в Україні
Трамп планує дозволити Європі купувати американську зброю для України
17 лютого, 08:29
Секретар Київради Володимир Бондаренко закрив засідання достроково, оскільки депутати від фракції «Європейська солідарність» заблокували трибуну
Депутати від «Європейської солідарності» заблокували трибуну Київради
20 лютого, 14:21
Новий раунд переговорів між США та рф відбудеться в Ер-Ріяді 25 лютого
Трамп повідомив, коли відбудуться нові переговори між США і РФ щодо війни в Україні
22 лютого, 19:58
Раніше Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу
Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
27 лютого, 18:17
Ведучий концерту Євген Кошовий записав відео для Володимира Зеленського
Три тисячі глядачів шквалом аплодисментів підтримали президента Зеленського
1 березня, 18:44
Трамп робить ставку на криптовалюту
Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»
Сьогодні, 10:45

Політика

Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів
Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті
Зеленський заявив, що знає причину скандалу в Овальному кабінеті
Брат Стефанчука «переписав» законопроєкт колеги з «Батьківщини» – деталі скандалу
Брат Стефанчука «переписав» законопроєкт колеги з «Батьківщини» – деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
27K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
21K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
20K
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом

Новини

Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Сьогодні, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua