Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні

За словами президента, Україна та країни Балтії повинні підготувати план дій, який наблизить до реальних гарантій безпеки

Британія не запросила представників країн Балтії на саміт, присвячений війні в Україні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з главою Литви Гітанасом Наусєдою, очільником Латвії Едгарсом Рінкевичсом та прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Поінформував їх про вчорашній саміт у Лондоні. Разом ми повинні підготувати план дій, який наблизить нас до реальних гарантій безпеки. Є конкретні ініціативи, будемо працювати», – каже глава нашої держави.

Як зазначив президент, для України важлива єдність з усіма партнерами, щоб якнайшвидше закінчити війну та забезпечити надійний і тривалий мир.

«Україна, Європа, США – тільки разом ми можемо повернути безпеку для всіх наших людей, і це дійсно можливо. Я вдячний за підтримку і рішення про нові оборонні пакети, які допоможуть зберегти життя наших людей», – додав український лідер.

Нагадаємо, Британія та Франція не змогли погодити спільний план щодо перемир'я в Україні. Париж і Лондон не домовилися про план запропонованого місячного перемир'я в Україні, про яке в неділю ввечері заявив президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, у Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський.