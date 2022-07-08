СБУ затримала зрадника, який коригував ворожий вогонь на Запоріжжі та Дніпропетровщині

Чоловік був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу

Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника у Запорізькій області. За його «наводкою» окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ, повідомляє пресслужба відомства.

Уродженець Запорізької області був завербований співробітником ФСБ через закриту проросійську групу в одному з месенджерів.

«Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію «підзаробити». Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із «замовником»: після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області, він особисто перевіряв точність влучання», –зазначається у повідомленні СБУ.

Представник ФСБ призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої «послуги» зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень.

Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію. Наразі йому повідомлено про підозру. За рішенням суду його взято під варту.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по Миколаєву. Також Служба безпеки України затримала агента Росії, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.