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Москва пригрозила Німеччині після закриття російського генконсульства

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Москва пригрозила Німеччині після закриття російського генконсульства
Німецький уряд наголосив, що й надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме заходи проти російських гібридних загроз
фото: РБК-Україна

Берлін також заявив про посилення контролю за в'їздом громадян Росії та викликав російського посла для пояснень

Росія пообіцяла відповісти Німеччині після рішення Берліна закрити генеральне консульство РФ у Бонні та припинити роботу «Русского дома» в Берліні. Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, пише «Главком».

За словами Захарової, Москва дасть Німеччині «гідну відповідь» на ці рішення. Вона заявила, що російське генконсульство та «Русский дом» нібито давно не давали спокою німецькій владі. Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що російське генконсульство в Бонні буде закрито 18 вересня. Берлін також вирішив розірвати угоду щодо роботи «Русского дома» в столиці Німеччини.

«І «Русский дом» , і наше генеральне консульство в Бонні давно не давали спокою правлячій верхівці. Тепер придумали привід. Ну що ж – отримають гідну відповідь», – заявила Захарова.

Рішення німецької влади стало відповіддю на інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле. Німеччина звинуватила Росію в організації спроби атаки із застосуванням безпілотника. За даними німецької сторони, йшлося про дрон із вибухівкою, який виявили поблизу українського літака.

Берлін також заявив про посилення контролю за в'їздом громадян Росії та викликав російського посла для пояснень. Німецький уряд наголосив, що й надалі підтримуватиме Україну та посилюватиме заходи проти російських гібридних загроз.

Країна-агресор заперечує звинувачення Німеччини та називає їх безпідставними. У Москві заявили, що рішення Берліна є черговим кроком до погіршення російсько-німецьких відносин.

Варто нагадати, що влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Ціллю нападу був український вантажний літак Ан-124. Німецькі правоохоронці та спецслужби отримали достатньо інформації, щоб покласти відповідальність за інцидент на Москву. Висновки ґрунтуються на результатах поліцейського розслідування, характері операції та розвідувальних даних.

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Теги: Німеччина росія політика

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