СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів

Правоохоронці затримали директора коледжу у власному кабінеті під час отримання хабара

Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США

У Чернівцях правоохоронці викрили на корупції керівництво Чернівецького юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними правоохоронців, керівники та викладачі закладу організували механізм отримання хабаря й вимагали від студентів-випускників гроші за складання іспитів.

«Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США», – повідомляють в СБУ.

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Раніше повідомлялося, що СБУ задокументувала підривну діяльність настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області.

Також СБУ знешкодила групу агентів ФСБ, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України.

До слова, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта».