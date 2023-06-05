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СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів

Діана Гасюк
glavcom.ua
СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів
Правоохоронці затримали директора коледжу у власному кабінеті під час отримання хабара
фото: СБУ

Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США

У Чернівцях правоохоронці викрили на корупції керівництво Чернівецького юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, керівники та викладачі закладу організували механізм отримання хабаря й вимагали від студентів-випускників гроші за складання іспитів. 

«Учасники схеми вимагали від студентів-випускників понад 6 тисяч доларів США», – повідомляють в СБУ. 

Раніше повідомлялося, що СБУ задокументувала підривну діяльність настоятеля храму УПЦ (МП) у Харківській області. 

Також СБУ знешкодила групу агентів ФСБ, які шпигували за «центрами прийняття рішень» у трьох регіонах України. 

До слова, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили ще одну масштабну схему привласнення грошей екстопменеджментом ПАТ «Укртатнафта». 

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Теги: банда гроші прокурор СБУ

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