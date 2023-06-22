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Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС
Україна отримала п’ятий транш у межах річного пакета макрофінансової допомоги на €18 млрд
фото з відкритих джерел

Перший транш Україна отримала в січні, другий, третій і четвертий – у березні, квітні та травні

Європейський Союз виплатив Україні ще один транш у розмірі €1,5 мільярда в межах річної макрофінансової допомоги. Про це повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС підтримує держпослуги й інфраструктуру України в її відважній боротьбі за свободу.

Зазначимо, це вже п’ятий транш у межах річного пакета макрофінансової допомоги на €18 млрд.

Перший транш у €3 млрд Україна отримала в січні, другий, третій і четвертий (по €1,5 млрд) – у березні, квітні та травні відповідно.

Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх цільових доходів.

Ця довгострокова позика надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ. Як зазначали раніше ЗМІ, Україна має здійснити реформи у сферах верховенства права, управління, боротьби із шахрайством і корупцією.

Двадцятого червня Єврокомісія запропонувала новий механізм для фінансової підтримки України на суму €50 млрд до 2027 року, що допоможе покрити близько 45 % бюджетного дефіциту.

Механізм фінансуватиметься трьома способами: коштом грантів із бюджету ЄС; від позик, залучених на ринках капіталу; із надходжень від заморожених російських активів.

Нагадаємо, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС охоплюватиме також заборону на перетин кордону російськими автопричепами. Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.

До слова, Європейський союз у межах чергового пакета введе санкції проти виробників зброї, яку РФ використовує для війни проти України.

Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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