Євросоюз вимагає виведення військ КНДР з території Росії

Європейський Союз виголосив спільну заяву щодо виведення північнокорейських військ із РФ

Євросоюз разом із міжнародними партнерами координує відповідь на розміщення військових підрозділів КНДР у Росії та закликає до їх негайного виведення з російської території. Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява була оголошена Європейським Союзом під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.

«З огляду на небезпечну ескалацію, пов’язану з передислокацією військ КНДР до Росії, ми узгоджуємо з міжнародними партнерами заходи реагування на цю ситуацію», – зазначено в заяві.

Нагадали також, що раніше Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель категорично засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, включно з незаконними закупівлями Росією балістичних ракет із Північної Кореї, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, а також застосуванням Росією цих ракет і боєприпасів проти України.

«Ці дестабілізуючі та незаконні дії становлять загрозу регіональному та міжнародному миру і безпеці. Ми наполегливо закликаємо Росію та КНДР негайно припинити свою незаконну військову співпрацю і вивести північнокорейські війська з території Росії», – наголосили в ЄС.

Країни Євросоюзу також підкреслили, що «Росія має негайно припинити свою агресивну війну, покласти край нестерпним стражданням і руйнуванням, а також повністю й беззастережно вивести всі свої війська й військову техніку з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах».

"Ми також рішуче засуджуємо триваючу військову підтримку агресивної війни Росії проти України з боку третіх країн, таких як КНДР, Білорусь та Іран. Ми закликаємо всі країни не надавати жодної матеріальної допомоги чи підтримки агресивній війні Росії, яка є кричущим порушенням міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, а також основних принципів і зобов'язань ОБСЄ", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше головний секретар Кабінету міністрів Японії Йошімаса Хаяші заявив, що уряд країни отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії і серйозно стурбований таким розвитком подій.

Крім того, у Росії помітили одні з найбільших далекобійних САУ, вироблених у Північній Кореї. Це може свідчити, що КНДР постачає Москві не лише боєприпаси та особовий склад, а й артилерійське озброєння.

Раніше західні журналісти запевнили, що більшість північнокорейських військових, які вирушили до Росії для участі у війні проти України, мають спільну мотивацію. З дитинства їх привчали жертвувати всім заради верховного лідера.