Головна Країна Політика
search button user button menu button

Угода про гарантії безпеки зі США. Єрмак розкрив перші деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угода про гарантії безпеки зі США. Єрмак розкрив перші деталі
Єрмак зазначив, що у договорі з США буде більше пунктів, ніж з Британією
фото з відкритих джерел

Україна розпочала перші консультації щодо безпекового договору з американською стороною

Безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Я думаю, що в (безпековому – «Главком») договорі зі США буде ще більше пунктів. Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим», – зазначив керівник Офісу президента.

На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, Єрмак пояснив, що це була внутрішня домовленість.

«З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.

Читайте також: Гарантії безпеки для України. Які країни ЄС ще не приєдналися до декларації
Теги: США Андрій Єрмак Велика Британія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як повідомлялося, Повітряні сили знищили повітряний пункт управління противника Іл-22
Ураження Іл-22: з'явилося фото підбитого російського літака
15 сiчня, 14:46
Фірма-переможець має виробити 62 тис. хвилин контенту на замовлення «Ради»
Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка
13 сiчня, 18:48
Спецпредставниця США має провести зустрічі присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну для її відновлення
Спецпредставниця США з відновлення України прибула до Києва
12 сiчня, 16:57
Обсяг військової допомоги Україні, де виявлено порушення, становить приблизно 2% від загальної суми в $50 млрд
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
11 сiчня, 20:06
Швеція зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії
Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ
9 сiчня, 08:10
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден виступить у Конгресі зі зверненням «Про стан справ у країні»: названо дату
7 сiчня, 05:50
США обіцяють й надалі надавати підтримку Україні
Держдеп повідомив, як США допомагатимуть Україні у 2024 році
5 сiчня, 12:45
Російський диктатор винен у найбільшій, з часів Другої світової, військовій агресії у Європі
Путін хоче припинення вогню?
3 сiчня, 20:50
Наслідки ворожого удару по Херсону, 31 грудня 2023 р.
Херсон знову під ударом окупантів: є поранені (фото)
31 грудня, 2023, 11:59

Політика

Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА (оновлено)
Кабмін погодив Федорова на посаду голови Запорізької ОВА (оновлено)
Ранкова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки (фото)
Ранкова атака РФ: Зеленський повідомив про наслідки (фото)
«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці
«Добейте выживших в Харькове». Прокуратура оголосила підозру російській блогерці
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
Навіщо Зеленському указ про українців у РФ: роз'яснення Центру протидії дезінформації
Закон про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
Закон про множинне громадянство: що пропонує Зеленський
Наради з українським бізнесом, використання активів РФ – головне зі звернення Зеленського
Наради з українським бізнесом, використання активів РФ – головне зі звернення Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
17K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
14K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9861
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3731
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua