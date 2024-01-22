Угода про гарантії безпеки зі США. Єрмак розкрив перші деталі

Єрмак зазначив, що у договорі з США буде більше пунктів, ніж з Британією

Україна розпочала перші консультації щодо безпекового договору з американською стороною

Безпековий договір України зі Сполученими Штатами Америки буде особливим та матиме більше пунктів. Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

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«Я думаю, що в (безпековому – «Главком») договорі зі США буде ще більше пунктів. Думаю, він буде ще особливішим. Ми працюємо над цим», – зазначив керівник Офісу президента.

На запитання, чому перша подібна угода була укладена не зі Сполученими Штатами, а Великою Британією, Єрмак пояснив, що це була внутрішня домовленість.

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«З американцями ми готуємося, ми вже почали перші консультації. Америка, як і раніше, залишається головним нашим партнером, союзником», – запевнив Єрмак.

Нагадаємо, Польща приєдналася до декларації країн G7 про «гарантії безпеки» для України.

До слова, якщо Конгрес США схвалить фінансування України, Київ зможе залучити набагато більше коштів від інших донорів.