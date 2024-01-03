Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні
Речник Державного департаменту США Метью Міллер
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента США Джо Байдена жодним чином не прагне, аби Україна змінила свою стратегію з масованого контрнаступу 

Речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії. Про це Метью Міллер повідомив під час брифінгу.

Журналіст звернувся до представника Держдепартаменту з проханням прокоментувати повідомлення у ЗМІ, згідно із якими «США хочуть, аби Україна змінила стратегію від повної перемоги до перебування в найкращій переговорній позиції».

«Ні, ні, це неправда», – коротко відповів Міллер.

Як повідомлялося, Politico із посиланням на посадовця з адміністрації Байдена та європейського дипломата у Вашингтоні писало, що адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів. 

Видання писало, що нині американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції після «здебільшого невдалого контрнаступу». Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони та будівництво укріплень, протитанкових перешкод і ровів уздовж кордону Білоруссю.

Нагадаємо, Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО. 

Теги: США контрнаступ Україна Адміністрація Президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ісламська Республіка Іран воює з іудеями скрізь»
Іран не приховує свого плану знищення Ізраїлю
12 грудня, 2023, 07:21
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Японія виділить Україні $4,5 млрд: на що підуть кошти
7 грудня, 2023, 05:20
Український військовослужбовець готується нести снаряд для самохідної гаубиці «Цезарь»
Україна запросила у США нові види озброєнь: список
7 грудня, 2023, 05:50
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський може виступити перед сенаторами під час візиту до США
11 грудня, 2023, 05:20
Співробітники банків попереджають, що зазвичай шахраї більш активні ближче до нового рок
Українці втратили мільйони гривень у шахрайській схемі з лайками в TikTok
9 грудня, 2023, 21:25
Найбільше коштів у 2023 році було виділено на захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору
Відновлення України: на що найбільше витрачено коштів за дев’ять місяців
20 грудня, 2023, 11:11
Кірбі не вказав, яке саме обладнання буде в пакеті допомоги
До кінця року США нададуть ще один пакет допомоги Україні
19 грудня, 2023, 06:35
США купуватимуть озброєння у Японії
Японія поскаржилась на «дірки» в обороні через поставки озброєння до США
26 грудня, 2023, 11:53
В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці
В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці
25 грудня, 2023, 15:28

Політика

Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні
Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні
Кулеба оцінив перспективи України у разі перемоги Трампа на виборах
Кулеба оцінив перспективи України у разі перемоги Трампа на виборах
Туск: Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років
Туск: Європа може стати мішенню російської агресії уже через кілька років
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
Франція відреагувала на обстріл Білгорода та розлютила Кремль
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
Росія відкрила кримінальну справу проти глави казахської громади в Москві
Росія відкрила кримінальну справу проти глави казахської громади в Москві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Китай відреагував на масштабні обстріли РФ по Україні
52K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
25K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
22K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
11K
«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців

Новини

4 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Вчора, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Вчора, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Вчора, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua