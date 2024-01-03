Держдеп відреагував на чутки про зміну стратегії США щодо підтримки України у війні

Адміністрація президента США Джо Байдена жодним чином не прагне, аби Україна змінила свою стратегію з масованого контрнаступу

Речник Державного департаменту США Метью Міллер спростовував інформацію ЗМІ про нібито зміну американської стратегії підтримки України в її протистоянні повномасштабній російській агресії. Про це Метью Міллер повідомив під час брифінгу.

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Журналіст звернувся до представника Держдепартаменту з проханням прокоментувати повідомлення у ЗМІ, згідно із якими «США хочуть, аби Україна змінила стратегію від повної перемоги до перебування в найкращій переговорній позиції».

«Ні, ні, це неправда», – коротко відповів Міллер.

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Як повідомлялося, Politico із посиланням на посадовця з адміністрації Байдена та європейського дипломата у Вашингтоні писало, що адміністрація президента США обговорює перехід до підтримки оборонної позиції українського війська, але не заперечує проведення подальших контрнаступів.

Видання писало, що нині американські та європейські посадовці обговорюють переведення українського війська до сильнішої оборонної позиції після «здебільшого невдалого контрнаступу». Зокрема, йдеться про посилення протиповітряної оборони та будівництво укріплень, протитанкових перешкод і ровів уздовж кордону Білоруссю.

Нагадаємо, Держдеп США підготував секретну стратегію допомоги Україні, яка передбачає посилення реформ задля боротьби з корупцією, деолігархізацію, розбудову українського сектору оборонної промисловості та перехід війська на стандарти НАТО.