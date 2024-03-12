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Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Передав дві автівки для ЗСУ. На Львівщині волонтер-ухилянт уник в’язниці
Військовозобов’язаний попросив суд не садити його до тюрми, оскільки займається волонтерською діяльністю
фото: depositphotos.com

Обвинувачений отримав рік умовного терміну

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним місцевого безробітного, який займається волонтерством, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Замість трьох років позбавлення волі суд призначив обвинуваченому рік умовного терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, у серпні 2022 року військовозобов’язаний успішно пройшов ВЛК. У травні 2023-го ТЦК сповістила обвинуваченого про відправку до військової частини на навчальний збір. Однак чоловік проігнорував виклик на визначену дату. Після цього на нього було заведено кримінальне провадження.

У суді обвинувачений вину визнав, підтвердив, що без поважних причин не прибув на відправку до військової частини. Водночас військовозобов’язаний попросив суд не садити його до тюрми, оскільки займається волонтерською діяльністю. На підтвердження своїх слів приніс до суду акти приймання-передачі двох автомобілів Kia Sportage і Land Rover Freelander, які передав для Збройних сил України через благодійну організацію «Благодійний фонд «Ми Україна».

Саме волонтерство та щире каяття Феміда зарахувала як пом’якшувальні обставини. У підсумку це виявилося визначальним під час обрання міри покарання.

«Суд, враховуючи тяжкість злочину, особу винного, обставини, що пом’якшують покарання (щире каяття, сприяння у розкритті кримінального правопорушення, надання волонтерської допомоги для потреб Збройних сил України), відсутність обтяжуючих покарання обставин, приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання», – сказано у вироку.

Як повідомляв «Главком», на Сумщині безробітний отримав три роки позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік перебував пішов у запій після успішного провадження військово-лікарської комісії.

Крім цього, суд на Волині звернувся до тлумачного словника, трактуючи ухилення від мобілізації.

Як відомо, в Україні триває 748-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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Теги: Львівщина війна волонтер мобілізація вирок ухилянти

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