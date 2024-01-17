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Чи нападе Путін на інші країни? Міноборони Литви зробило оголошення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи нападе Путін на інші країни? Міноборони Литви зробило оголошення
У Литві вважають, що поки триває війна в Україні, важко припускати, що РФ перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили в інших напрямках
фото з відкритих джерел

У литовському відомстві зазначили, що Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку

Росія немає ресурсів на відкриття другого фронту, поки в Україні триває війна. Про це заявили у Міністерстві оборони Литви, пише Delfi.

«Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили в інших напрямках», – ідеться в коментарі міноборони.

Проте у литовському відомстві зазначили, що Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку. Там додали, що росіяни розробили плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни та ділять сфери командування.

«Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси», –  йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно видання Bild повідомило, що збройні сили Німеччини готуються до російських провокацій на східному фланзі НАТО. 

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Теги: Литва війна росія путін

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