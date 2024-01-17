Чи нападе Путін на інші країни? Міноборони Литви зробило оголошення

У Литві вважають, що поки триває війна в Україні, важко припускати, що РФ перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили в інших напрямках

У литовському відомстві зазначили, що Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку

Росія немає ресурсів на відкриття другого фронту, поки в Україні триває війна. Про це заявили у Міністерстві оборони Литви, пише Delfi.

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«Поки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили в інших напрямках», – ідеться в коментарі міноборони.

Проте у литовському відомстві зазначили, що Росія планує довгострокове збільшення сил у західному напрямку. Там додали, що росіяни розробили плани щодо розширення інфраструктури та військових частин, проводять інфраструктурні зміни та ділять сфери командування.

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«Росія зберігає значні потужності та їх постійно поповнює біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент – не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно видання Bild повідомило, що збройні сили Німеччини готуються до російських провокацій на східному фланзі НАТО.