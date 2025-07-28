Збирав дані про оборону кордону. СБУ затримала агента ще однієї країни

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани білоруських спецслужб, аби отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. На Волині затримано агента білоруського Комітету державної безпеки, який шпигував за українськими військами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний. Серед основних його завдань – стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України. Крім того, агент намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці.

«Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їх геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання», – йдеться в повідомленні.

При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ. Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

Листування агента з білоруським куратором фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні затримано сімох агентів ФСБ, які готували убивства українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти.

До слова, Контррозвідка Служби безпеки затримала 45-річну коригувальницю російських ударів по Харкову. Фігурантка планувала атаку на один з підрозділів міськради.