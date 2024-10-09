Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу

Після третього місця у групі литовці потрапили у 1/8 фіналу на збірну Білорусі

Через відмову литовців Білорусі потрапили у наступний раунд відбору

Збірна Литви з пляжного футболу не вийшла на матч 1/8 фіналу відбору на чемпіонат світу-2025 проти Білорусі. Про це повідомляється на сайті Асоціації футболу Литви.

Відбірковий турнір на чемпіонат світу з пляжного футболу проходить з 4 по 13 жовтня. За вихід на чемпіонат світу змагається 21 європейська збірна, яких поділили на шість груп: три по три команди й три по чотири колективи, зокрема й Україна.

У групі E збірна Литви зайняла третє місце у квартеті з Францією, Швейцарією та Мальтою, й вийшла у плейоф відбору. Сталося це через те, що після перемоги над Мальтою, литовці стали найкращою третьою командою кваліфікації за різницею голів.

Білорусь посіла перше місце у групі з Молдовою та Бельгією та у 1/8 фіналу відбору на чемпіонат світу-2025 потрапила на збірну Литви. Асоціація футболу Литви відреагувала на жеребкування пар відбору та оголосила, що команда не вийде на матч проти Білорусі у середу, 9 жовтня.

«Прикро, що литовські пляжні футболісти не зможуть поборотися за вихід до наступного раунду відбору та помірятися силами з найкращими командами, але цінності в цьому випадку залишаються вище за спортивні досягнення. Ми обговорили це рішення з представниками національної збірної й погодилися, що такий крок з нашого боку ще раз належним чином продемонструє нашу позицію з цього приводу», – сказав президент організації Едгарас Станкевічіус.

На відміну від Росії, Білорусь продовжує виступати на міжнародних турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Попри це, футбольні організації не дозволяють білорусам проводити офіційні матчі на власній території.

Таким чином, збірна Білорусі автоматично вийшла у другий етап кваліфікації на чемпіонат світу-2025 з пляжного футболу, де зіграє у групі A за вихід на чемпіонат світу.