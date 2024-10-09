Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу
Після третього місця у групі литовці потрапили у 1/8 фіналу на збірну Білорусі
фото: Beach Soccer Worldwide

Через відмову литовців Білорусі потрапили у наступний раунд відбору

Збірна Литви з пляжного футболу не вийшла на матч 1/8 фіналу відбору на чемпіонат світу-2025 проти Білорусі. Про це повідомляється на сайті Асоціації футболу Литви.

Відбірковий турнір на чемпіонат світу з пляжного футболу проходить з 4 по 13 жовтня. За вихід на чемпіонат світу змагається 21 європейська збірна, яких поділили на шість груп: три по три команди й три по чотири колективи, зокрема й Україна.

У групі E збірна Литви зайняла третє місце у квартеті з Францією, Швейцарією та Мальтою, й вийшла у плейоф відбору. Сталося це через те, що після перемоги над Мальтою, литовці стали найкращою третьою командою кваліфікації за різницею голів.

Білорусь посіла перше місце у групі з Молдовою та Бельгією та у 1/8 фіналу відбору на чемпіонат світу-2025 потрапила на збірну Литви. Асоціація футболу Литви відреагувала на жеребкування пар відбору та оголосила, що команда не вийде на матч проти Білорусі у середу, 9 жовтня.

«Прикро, що литовські пляжні футболісти не зможуть поборотися за вихід до наступного раунду відбору та помірятися силами з найкращими командами, але цінності в цьому випадку залишаються вище за спортивні досягнення. Ми обговорили це рішення з представниками національної збірної й погодилися, що такий крок з нашого боку ще раз належним чином продемонструє нашу позицію з цього приводу», – сказав президент організації Едгарас Станкевічіус.

На відміну від Росії, Білорусь продовжує виступати на міжнародних турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Попри це, футбольні організації не дозволяють білорусам проводити офіційні матчі на власній території.

Таким чином, збірна Білорусі автоматично вийшла у другий етап кваліфікації на чемпіонат світу-2025 з пляжного футболу, де зіграє у групі A за вихід на чемпіонат світу.

Джерело
Теги: пляжний футбол Литва Білорусь ФІФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва розпочинає кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами
Литва розпочинає кампанію проти вербування громадян російськими спецслужбами
1 жовтня, 23:06
Раніше режим Лукашенка визнав полк Калиновського «екстремістським формуванням»
Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
25 вересня, 21:13
Лукашенко приймав Пушиліна у своїй адміністрації після зустрічі із керівництвом виборчих органів країн СНД
Лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало
22 вересня, 18:16
За словами Лукашенка, напад на Білорусь означатиме «третю світову війну». Тому він попередив «суперників», що цього робити не можна
Лукашенко каже, що «домовився з українцями» не висвітлювати заліт дронів до Білорусі
17 вересня, 21:46
Ландсбергіс відвідав оборонні рубежі України на кордоні з Білоруссю
Глава МЗС Литви з українсько-білоруського кордону звернувся до Лукашенка
15 вересня, 17:57
Російський дрон залетів у Гомельську область
У Білорусь знову залетів російський безпілотник
14 вересня, 12:24
 У Литві легалізоване виробництво самогону
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
13 вересня, 12:16
Наказ передбачає тимчасову заборону перебування на кордоні з Білоруссю
Поляки продовжили дію буферної зони на кордоні з Білоруссю
11 вересня, 19:27
Міністр оборони Рустем Умєров подякував Науседі за виділення 10 млн євро допомоги Україні
Україна та Литва підписали меморандум про оборонну співпрацю
11 вересня, 16:08

Новини

Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу
Литва відмовилася грати проти Білорусі у відборі на чемпіонат світу з пляжного футболу
Медалі чемпіонату світу з футзалу. Головний тренер збірної України підбив підсумки
Медалі чемпіонату світу з футзалу. Головний тренер збірної України підбив підсумки
Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
Україна – Грузія: коли та де дивитися трансляцію матчу Ліги націй
Історичний успіх. 25 років тому збірна України з футболу здолала Росію у Москві
Історичний успіх. 25 років тому збірна України з футболу здолала Росію у Москві
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірних України
Українська асоціація футболу презентувала нову форму збірних України
Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор продовжити санкції проти Росії та Білорусі
Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор продовжити санкції проти Росії та Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
30K
Україна зупиняє транзит російського газу: з'явилась реакція Німеччини
29K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
6616
Вчені фіксують дивні сигнали із центру Чумацького Шляху
4559
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Сьогодні, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Сьогодні, 16:17
Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua