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Президент Румунії призначив нового прем'єра – уродженця України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Президент Румунії призначив нового прем'єра – уродженця України
Еуджен Томак народився в селі Бабеле Ізмаїльського району – на території сучасної України
фото: Inquam Photos/George Călin

Томак: сформую уряд фахівців і збережу курс Румунії на ЄС та НАТО

Президент Румунії Нікушор Дан призначив прем'єр-міністром євродепутата Еуджена Томака – людину, яка народилася на Ізмаїльщині і приїхала до Румунії лише на початку 2000-х. Тепер він має вивести країну з політичної кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Чому саме Томак

Криза в Румунії тягнеться від початку травня, коли парламент повалив уряд Іліє Боложана через чвари всередині коаліції. Партії так і не змогли домовитися про нового прем'єра – і Дан зробив ставку на людину поза парламентськими фракціями.

«Оскільки партії не порозумілися, єдиним можливим рішенням є прем'єр-міністр, незалежний від них», – пояснив президент.

Томак пообіцяв не формувати політичний кабінет, а запропонувати парламенту команду фахівців.

«Ми будемо дотримуватися курсу на приналежність до європейської сім'ї, зміцнення партнерства зі США та наших відносин у НАТО», – заявив новопризначений прем'єр. Він також додав, що «на кордоні війна, і ми бачимо її наслідки».

Пріоритетами нового уряду Дан назвав фінансову стабільність, завершення програм PNRR до кінця серпня, боротьбу з корупцією та цифровізацію. На формування кабінету й отримання парламентського вотуму довіри Томаку відведено 10 днів.

Хто такий Еуджен Томак

Томак народився 28 червня 1981 року в селі Бабеле Ізмаїльського району – нині це територія України. До Румунії переїхав на початку 2000-х і за два десятиліття зробив повноцінну політичну кар'єру: радник президента Бесеску, державний секретар, депутат парламенту. З 2019 року – в Європарламенті, зараз на другому терміні. Очолює партію «Народний рух» (PMP).

Нагадаємо, наприкінці травня Румунія закрила російське консульство в Констанці та вислала консула після того, як «Герань-2» влучила в житловий будинок у Галаці і поранила двох цивільних.

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Теги: міністр війна Румунія партії президент будинок парламент радник Нікушор Дан

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