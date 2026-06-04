Російські «яструби» закликали Путіна зупинити війну – WSJ

WSJ: прихильники жорсткого курсу першими визнали, що Москва не здатна знищити українську незалежність

Не ліберали і не бізнес – саме найвідоміші кремлівські прихильники жорсткого курсу першими відкрито заговорили про те, що повна перемога над Україною недосяжна і війну слід зупинити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому це важливо: заговорили саме ті, хто найгучніше підтримував війну

Розчарування у війні серед російської еліти – не новина. Про нього писали і Bloomberg, і The Guardian. Але WSJ фіксує інший сигнал: мовчання порушили не ті, хто завжди скептично ставився до вторгнення. Голоси лунають від людей, які роками були найзатятішими захисниками «жорсткої лінії» щодо України. Саме це робить їхні слова промовистими.

Олег Царьов – колишній український депутат, один із найвідоміших колаборантів і публічних захисників «русского мира» – застеріг у своєму Telegram-каналі, що російська пропаганда сформувала небезпечну ілюзію неминучої перемоги. Людина, яка роками виправдовувала вторгнення, тепер говорить про небезпеку самообману.

Алєксєй Чадаєв – історик, колишній співробітник Кремля, керівник дослідницького центру безпілотної війни «Ушкуйник» – сформулював ще різкіше: продовження нинішнього курсу веде Росію «не просто до "неперемоги", а до повноцінної поразки». Він закликав зробити паузу для перегрупування. Це не пацифіст і не опозиціонер – а людина, яка безпосередньо працює над військовими безпілотниками для російської армії.

Кашин: мета «дружнього Києва» – назавжди втрачена

Васіль Кашин, директор Центру комплексних європейських та міжнародних досліджень московської Вищої школи економіки, опублікував широко обговорювану статтю у провідному російському зовнішньополітичному журналі. Його висновок руйнує одну з ключових путінських цілей: після того як сотні тисяч українців загинули або отримали поранення, Україна неминуче залишиться антиросійською та прозахідною – і жоден режим у Києві цього не змінить.

Кашин також зупинився на ілюзії ескалації: навіть фізичне усунення президента Зеленського та українського керівництва найімовірніше приведе до влади «більш діяльне, амбітне та радикальне» покоління лідерів. А ядерне балансування, як свідчить історія, лише заморожує конфлікт по наявних лініях фронту – і цього Москва може досягти вже зараз, без ризику повноцінної ядерної кризи.

Головне запитання, яке ставить WSJ: чи почує Путін навіть власних прихильників жорсткого курсу – чи продовжуватиме курс на знищення української незалежності попри їхні застереження.

Нагадаємо, раніше про розгубленість російської еліти писав Bloomberg: оточення Путіна заговорило про безвихідь у війні, однак тоді йшлося про загальний настрій без чіткого сценарію виходу з конфлікту.