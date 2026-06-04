Путін назвав несподівану причину удару «Орєшніком» по гаражах у Білій Церкві

Путін: Вдарили туди, де було зручно побачити результат

Російський диктатор Володимир Путін назвав неочікувану причину удару ракетою «Орєшнік» по гаражах у Білій Церкві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін заявив, що удари «Орєшніком» по Україні, які завдавала російська армія, – це нібито не бойове застосування цієї зброї. «Вдарили туди, де було зручно побачити результат», – сказав він.

За словами диктатора, один із ударів було завдано по «сараї» з метою перевірити, «як лягли блоки» ракети. Він стверджує, що наслідки цієї атаки потім зафіксували дрони. Путін додав, що це було потрібно для прийняття рішень щодо подальшого застосування «Орєшніка».

«Ми подібні системи випробовували на полігонах, а «Орєшнік» не випробовували», – зауважив диктатор.

Путін зазначив, що удари «Орєшніком» російська армія завдавала по Білій Церкві і по Донецькій області. Він припустив, що в майбутньому удари «Орєшніком» можуть бути завдані по районах з міською забудовою.

Як відомо, Росія у ніч на 24 травня застосувала балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» під час чергової атаки на Україну. Цього разу дорога гіперзвукова зброя Кремля влучила у звичайні гаражі в Білій Церкві. Експерти, які детально вивчили всі аспекти польоту ракети, дійшли висновку: вона далеко не така страшна, як її намагаються подати в Кремлі, і має суттєвий недолік.

Зауважимо, що єдиною, хто перебував на території автокооперативу в момент надпотужного удару російської ракети, виявилася чергова охоронниця – Тетяна Іванівна.

До слова, російська балістична ракета «Орешнік», яку Кремль позиціонує як новітню зброю з «революційними наслідками», в реальності була виготовлена майже десятиліття тому. Детальний аналіз фрагментів та електронної начинки ракети, вилученої після січневого удару по Україні, довів, що зброя містить лише російські та білоруські компоненти і є продуктом глибокої модернізації радянських та пострадянських технологій.