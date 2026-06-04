Путін знову запевнив, що Росія не нападе на Європу: «немає резону»

Диктатор назвав побоювання щодо агресії РФ «свідомою провокацією» заради нарощування оборонних бюджетів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна не має «жодного резону» нападати на Європу чи воювати з НАТО, назвавши такі побоювання провокацією. Він також вкотре повторив тезу про «обман» із розширенням Альянсу на Схід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-конференцію російського диктатора.

На прес-конференції в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що атака на Європу була б «не просто абсурдом», а свідомою провокацією, яка нібито створює загрозу, котрої насправді не існує. На його думку, така риторика потрібна європейським урядам, щоб змусити власне населення витрачати більше коштів на оборону. «Було б смішно, якби не було так сумно», – підсумував він.

«Який сенс для нас взагалі резон нападати на Європу і воювати з НАТО? Це не просто абсурд – це свідома провокація, щоб створити загрозу, яка реально не існує, і змусити населення своїх країн більше грошей витрачати на оборону», – сказав Путін.

Водночас диктатор вкотре звернувся до тези про «обман» із нерозширенням НАТО. Він послався на вислів колишнього генерального секретаря Альянсу 1990 року щодо нерозміщення військ за межами тодішньої ФРН. Прізвища генсека Путін, за власним зізнанням, пригадати не зміг – ним був Манфред Вернер.

«Починаючи з 1991 року європейці говорили: ні кроку на схід НАТО не зроблять. У тому числі, говорив генеральний секретар, громадянин ФРН. Як його прізвище – щиро кажучи, зараз не пригадаю», – сказав Путін.

Заяви Путіна про відсутність агресивних намірів щодо Європи суперечать оцінкам самих посадовців НАТО: більшість із них, хоча й вважають пряме наземне вторгнення наразі малоймовірним, готуються до прихованіших сценаріїв. Аналітики нагадують, що ціль Кремля – відтіснення НАТО до кордонів 1997 року, а Україна є першою, але не останньою метою.

Тижнем раніше Путін погрозив знищити будь-кого, хто спробує атакувати об'єкти на російській території, – це була відповідь на слова глави МЗС Литви про спроможність НАТО знищити російські бази ППО в Калінінградській області.

На тій самій зустрічі з іноземними журналістами Путін допустив участь у президентських виборах 2030 року. Він зазначив, що чинна Конституція дозволяє йому балотуватися ще на два терміни – до 2036 року, однак обговорювати такі плани назвав передчасним. «Тільки Господь знає, чи вистачить нам здоров'я дожити до завтра», – сказав він. Зараз Путін обіймає посаду президента вже п'ятий термін.

Реакція Кремля на лист Зеленського

Президент США Дональд Трамп на власній прес-конференції також прокоментував лист Зеленського і вкотре висловився на підтримку переговорів. За його словами, «було б чудово», якби лідери двох країн зустрілися. Трамп назвав Зеленського і Путіна «хорошими людьми» з двох «неймовірних країн».

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що з відкритим листом президента України Володимира Зеленського у Москві ознайомилися, однак Путіну його доповідять пізніше.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав звернення Зеленського «серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни» і повідомив, що лист передають Росії офіційними дипломатичними каналами.

«Ми також офіційно передаємо цей лист через дипломатичні канали. Ми очікуємо змістовної відповіді на цю пропозицію», – заявив Сибіга.

Кремль одразу відкинув ключову ініціативу листа. Пєсков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то може приїхати до Москви. У листі президент України запропонував провести переговори в нейтральній країні – Швейцарії, Туреччині або державах Арабського світу, зазначивши, що українському лідеру в Москві «робити нічого».

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський опублікував відкритого листа до Путіна, в якому запропонував завершити війну та зустрітися для переговорів. За словами Зеленського, Україна готова до повного припинення вогню на час переговорного процесу.