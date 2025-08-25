Лукашенко лякає Захід «Орєшніком»: військовий аналітик пояснив, чи з’являться російські ракети в Білорусі

Експерт назвав єдине місце, звідки Росія може застосувати «Орєшнік»

Заяви Білорусі про завершення виробництва кілька пускових установок для ракети «Орєшнік» нагадують інформаційну гру, ніж реальні плани, вважає військовий аналітик Віктор Кевлюк. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Орєшнік» – реальна загроза чи блеф Путіна?».

«Побудувати пускову шахту – це не за тиждень і не за місяць. Потрібні технології, обладнання і люди, які знають, як це робити», – наголосив військовий аналітик Віктор Кевлюк.

За словами фахівця, жодних доказів реальної підготовки до розміщення комплексу в Білорусі немає: «Вони можуть розповідати про все, що завгодно, хоч про «Зірку смерті» чи «Око Саурона». Але це просто балачки».

Як розповідає експерт, єдина локація, з якої теоретично можливе застосування «Орєшніка», – полігон Капустін-Яр в Астраханській області РФ. І, за його словами, інших варіантів на сьогодні немає.

Нагадаємо, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в Білорусі почали виготовляти пускові установки для російських «Орєшників» (мовляв, «кілька установок сьогодні фактично закінчені»), але самі ракети на території країни ще не розміщені.

Також Лукашенко заявляв, що РФ планує розмістити комплекс «Орєшнік» на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Раніше «Главком» писав, що 21 листопада 2024 року Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Про застосування саме «Орєшніка» розповів російський диктатор Володимир Путін. Під час своєї промови він повідомив про «успішне випробування» нового озброєння середньої дальності. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

За словами диктатора, така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.