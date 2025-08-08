Головна Світ Політика
«Війна пішла не так». Лукашенко розповів, про що шкодує Путін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

За словами білоруського диктатора, агресія проти України дорого обійшлася очільнику Кремля
фото: Reuters

Лукашенко про Путіна: «Я впевнений, що він багато про що шкодує»

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Лукашенка в інтерв’ю Time.

Лукашенко визнав, що війна проти України розвивається не так, як Москва планувала спочатку. «Мені здається, що ця війна, ця спеціальна військова операція, пішла не так, як він думав», – сказав Лукашенко.

На запитання журналіста, чи шкодує Путін про початок повномасштабного вторгнення в Україну, білоруський диктатор відповів ствердно: «Так, я так думаю. Я впевнений, що він багато про що шкодує. Але реалії це реалії».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Time відзначився зухвалими заявами на адресу американського президента Дональда Трампа. За його словами, очільник Росії Володимир Путін «може послати» президента США.

Лукашенко, коментуючи останні заяви Трампа, назвав його «бовтуном» та наголосив, що той начебто не досягнув жодних результатів. «Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на...», – заявив Лукашенко, додавши, що Путін поки не посилав лідера США, але нібито може це зробити.

Раніше Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала вторгнення до України раніше. Нещодавно Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними».

До слова, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями. Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним глава США планує провести трьохсторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і очільником Кремля.

Bloomberg повідомляв, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні. Домовленість може закріпити за Росією окуповані території України.

Зазначається, що посадовці Сполучених Штатів та Росії працюють над укладенням угоди щодо територій для запланованої зустрічі на вищому рівні між президентом Дональдом Трампом та диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися наступного тижня. США також працюють над тим, щоб отримати згоду України та її європейських союзників на угоду.

