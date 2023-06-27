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Лукашенко розказав, як рятував Путіна, аби той не «обмочився» (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лукашенко розказав, як рятував Путіна, аби той не «обмочився» (відео)
Білоруський диктатор Лукашенко не перестає розхвалювати себе за те, що «припинив заколот у Росії»
скріншот з відео

Олександр Лукашенко похвалився, як переконав диктатора Путіна «не мочити» керівника «вагнерівців» Пригожина

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що переконав російського диктатора Володимира Путіна не поспішати з жорсткими рішеннями у питанні заколоту ПВК «Вагнер». Подробицями переговорів він поділився під час виступу перед білоруськими силовиками 27 червня, передають білоруські пропагандисти.

Білоруський диктатор розповів, що з 8 години ранку 24 червня йому надійшла «тривожна інформація про ситуацію в Росії», а Комітет держбезпеки доповів про бажання російського диктатора Володимира Путіна поговорити.

«Найнебезпечніше – як могли розвиватись наслідки ситуації. Я також зрозумів: прийняте жорстоке рішення (воно й прозвучало підтекстом у виступі Путіна) – «мочити». Я запропонував Путіну не поспішати. Давай, говорю, поговоримо із Пригожиним (керівник ПВК «Вагнер» – «Главком»), з командирами його», – розповів Лукашенко.

За словами Лукашенка, Путін відповів йому, що Пригожин «навіть трубку не бере, ні з ким розмовляти не хоче».

Пізніше диктатори нібито шукали зв’язку з лідером бойовиків ПВК «Вагнера», і за допомогою ФСБ встановили три канали, якими збиралися «розмовляти з Ростовом».

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі не став приховувати, що заколот, організований засновником приватної військової компанії  «Вагнер» Євгеном Пригожиним, серйозно його «напружив», як і усіх у Мінську. Утім вважає, що його врятували від остаточної паніки «білоруські військові та їхні тили».

Раніше, 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Але за це Путін йому по-царськи віддячив дешевим газом. Білорусь отримала найнижчу ціну на російський газ у світі – по ціні $128,52 за тисячу кубів протягом трьох років.

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Теги: Олександр Лукашенко путін ПВК Вагнера Євген Пригожин

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