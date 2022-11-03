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Тихановська пояснила, чому не їде в Україну

Надія Клочко
glavcom.ua
Тихановська пояснила, чому не їде в Україну
Світлана Тихановська каже, що готова відвідати Україну, ало потрібне офіційне запрошення
фото з відкритих джерел

Світлана Тихановська розповіла про нюанси щодо організації її закордонних візитів

Лідерка білоруської опозиції, яка зараз перебуває у Литві, пояснила, що може приїхати до України лише у випадку, якщо буде офіційне запрошення від Офісу президента чи українського уряду. Про це політикиня сказала у інтерв’ю «Українській правді».

«Я готова приїхати до Києва, коли київська сторона буде готова мене прийняти», – сказала Тихановська, додавши, що таке запрошення може бути від адміністрації українського президента.

Білоруська опозиціонерка також пояснила, що «просто приїхати, щоби підтримати українців», вона не може, адже вона має дипломатичний статут у Литві та перебуває під охороною цієї держави.

«Дивіться, зі мною ситуація трохи складніша. Наші представники можуть приїхати. Але ви повинні розуміти, що я під охороною литовської держави. І для того, щоб я змогла виїхати до Києва, литовська сторона має забезпечити безпеку. Бо маю тут дипломатичний статус. І поки не буде офіційного запрошення від прем'єр-міністра чи від президента, вони просто не можуть цей візит організувати. Я в такому положенні. Це не те, що я взяла, схотіла, виїхала», – сказала вона.

Тихановська додала, що це не обов’язково має бути її особистий візит, вона могла б відвідати Україну у складі котроїсь із іноземних делегацій. Однак, білоруська опозиціонерка наголосила, що для цього має бути офіційний запит від України.

«Необов'язково організовувати мою особисту зустріч. Це може бути багатостороння зустріч, у складі якоїсь делегації або польська, або литовська, або естонська. Я думаю, що наші політичні союзники з радістю це зробили б. Але тут має бути таки запит офіційний», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулась до президента України Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі. 

Світлана Тихановська оголосила про створення «Об’єднаного перехідного кабінету» Білорусі у серпні. 

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Теги: Білорусь Світлана Тихановська

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