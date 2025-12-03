Головна Світ Політика
Трамп тисне на Мадуро: обговорюється його виїзд до Катару – NYP

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп тисне на Мадуро: обговорюється його виїзд до Катару – NYP
Адміністрація Трампа хоче відставки Мадуро
фото: The White house/Facebook

Країни Перської затоки, такі як Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ, часто беруть на себе роль посередників і приймають вигнаних лідерів

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює військовий та політичний тиск на режим Венесуели, прагнучи змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку. За даними New York Post, близькі до адміністрації джерела повідомляють, що державний секретар Марко Рубіо запропонував розглянути Катар як можливе місце для переїзду 63-річного Мадуро, передає «Главком».

Джерело зазначає, що країни Перської затоки, такі як Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ, часто беруть на себе роль посередників і приймають вигнаних лідерів, щоб «налагодити стосунки зі США», оскільки ці держави конкурують за беззаперечну прихильність Вашингтона.

Інсайдери підкреслюють, що наразі обговорення Катару як потенційного притулку є лише дипломатичним кроком, і Мадуро не займається купівлею нерухомості в Досі. Катар раніше вже виступав посередником у мирних угодах, зокрема між Ізраїлем і ХАМАС, та надавав притулок високопоставленим лідерам із конфліктних зон.

Минулого тижня Трамп особисто спілкувався з Мадуро, вимагаючи його негайної відставки. Повідомляється, що венесуельський лідер, у свою чергу, запропонував передати повноваження своєму віцепрезиденту в обмін на амністію для себе та своїх союзників.

Водночас, адміністрація США посилила тиск, визнавши Мадуро та його оточення членами іноземної терористичної організації. Це дозволило Сполученим Штатам виправдати удари по човнах у Карибському басейні, підозрюваних у торгівлі наркотиками. Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що ці дії є «самообороною для захисту американців та життєво важливих інтересів Сполучених Штатів».

Протягом 2025 року США значно активізували свою військову присутність у Карибському морі та східній частині Тихого океану, завдаючи ударів по суднах, підозрюваних у контрабанді наркотиків. Ці дії створюють тиск на Мадуро, але відкривають дипломатичні можливості для вирішення конфлікту через нейтральну країну. Розгляд Катару як притулку демонструє стратегію поєднання військового, економічного та політичного тиску, спрямованого на мирне завершення конфлікту без необхідності наземної інтервенції США.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро практично втратив можливість мирно піти у відставку та покинути країну під гарантії безпеки з боку США. Це сталося після короткої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого місяця, під час якої Трамп відхилив більшість вимог венесуельського лідера. 

Як відомо, президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро попередив, що Сполучені Штати можуть вдатись до силових заходів, якщо він не покине посаду добровільно.

За інформацією The Wall Street Journal, лідери двох країн обговорили можливу амністію для Мадуро та його найближчого оточення в разі добровільної відставки.

Нагадаємо, Венесуела різко засудила заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї має вважатися «повністю закритим».

Теги: Катар Марко Рубіо Венесуела Дональд Трамп США

