Мадяр хоче повернути Австро-Угорську імперію на політичну карту світу – Politico

Мадяр заявляє, що поглиблюватиме співпрацю із сусідніми країнами, зокрема з Австрією, спираючись на тісні економічні зв’язки та спільну історію

Майбутній премʼєр Угорщини має намір відродити вплив Центральної Європи

Майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр хоче посилити співпрацю між країнами Центральної Європи, спираючись на спільну історію часів Австро-Угорської імперії, щоб збільшити їхній вплив у Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначається, особливу увагу Мадяр планує приділити розвитку відносин з Австрією та іншими сусідніми державами, наголошуючи на спільній історії часів Австро-Угорської імперії, а також на тісних економічних і культурних зв’язках, пише видання.

«Колись ми були однією країною, і Австрія є ключовим економічним партнером Угорщини. Я хотів би зміцнити відносини між Угорщиною та Австрією з історичних, а також культурних та економічних причин», — каже він.

Зокрема він заявив, що хоче змінити підхід Угорщини до Євросоюзу, але не через повне зближення із Західною Європою, а шляхом посилення співпраці між країнами Центральної Європи. Мадяр вважає, що держави регіону мають схожі економічні інтереси, консервативні погляди та близькі позиції щодо міграції й енергетики.

За даними видання, однією з ідей нового угорського лідера є об'єднання Вишеградської групи (неформальний альянс Угорщини, Польщі, Чехії та Словаччини) зі Славківським форматом — механізмом співпраці, у якому беруть участь Австрія, Чехія та Словаччина.

«Я вважаю, що це в інтересах кожної країни, включаючи Австрію та Угорщину. Тому я сподіваюся, що ми зможемо досягти тут прогресу», — заявив Мадяр.

Як пише ЗМІ, сигнал цієї стратегії, першими закордонними поїздками нового прем'єра мають стати візити до Варшави та Відня.. Там додали, що у Польщі він планує перейняти досвід прем'єр-міністра країни Дональда Туска щодо відновлення ліберальної демократії після років популістського правління, включно з тим, як розблокувати кошти ЄС, утримані через проблеми з верховенством права.

У виданні наголосили, що одним із головних пріоритетів Мадяра є домогтися розблокування €18 млрд заморожених коштів ЄС. Також він наполягає на отриманні доступу до €16 млрд європейських оборонних кредитів і скасуванні штрафу в €1 млн на день, який Угорщина сплачує через відмову виконувати міграційні правила ЄС.

В Австрії ідею тіснішої співпраці з країнами Центральної Європи сприймають позитивно, пише Politico. Високопоставлений австрійський дипломат заявив виданню, що держави регіону мають схожий розмір, багато спільних інтересів і можуть посилити свій вплив у Євросоюзі, якщо діятимуть разом.

За словами співрозмовника, у Відні Мадяр, ймовірно, спробує узгодити спільну позицію щодо міграції та обговорити долю Центральноєвропейського університету, який у 2019 році переніс свій головний кампус із Будапешта до Відня після кампанії колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана проти цього навчального закладу.

На початку 2000-х, напередодні вступу кількох колишніх комуністичних країн до ЄС, керівництво Австрії запропонувало відновити союз із державами Центральної Європи. Однак ця ініціатива провалилася через побоювання Польщі та Словенії, що Відень намагається знову посилити свій вплив більш ніж через 80 років після розпаду Австро-Угорської імперії.

За даними видання, водночас між країнами залишаються й розбіжності. Наприклад, щодо допомоги Україні та її вступу до Євросоюзу позиції не збігаються. Австрія та Польща підтримують нові пакети допомоги Києву, тоді як Угорщина, Чехія та Словаччина не готові підтримувати всі ініціативи Євросоюзу в цьому напрямку.

До слова, після 16 років беззмінного правління Віктора Орбана Угорщина опинилася на порозі радикальних змін. Новий лідер Петер Мадяр, чия партія «Тиса» здобула переконливу перемогу на виборах, готується до повного розформування неліберальної моделі державного управління.

Отримавши парламентську більшість, Мадяр висунув ультиматум ключовим посадовцям держави, включаючи президента та головного прокурора, вимагаючи їхньої відставки. Його стратегія полягає не просто у зміні облич, а у ліквідації самого «орбанізму» – системи, де межі між політичною елітою, державними ресурсами та приватним бізнесом були фактично стерті.