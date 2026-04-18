Bloomberg: Петер Мадяр готує масштабний демонтаж «системи Орбана» в Угорщині

Мадяр планує призупинити пропаганду в державних ЗМІ та розв'язати політичний вплив на економіку

Після 16 років беззмінного правління Віктора Орбана Угорщина опинилася на порозі радикальних змін. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Новий лідер Петер Мадяр, чия партія «Тиса» здобула переконливу перемогу на виборах, готується до повного розформування неліберальної моделі державного управління. Отримавши парламентську більшість, Мадяр висунув ультиматум ключовим посадовцям держави, включаючи президента та головного прокурора, вимагаючи їхньої відставки. Його стратегія полягає не просто у зміні облич, а у ліквідації самого «орбанізму» – системи, де межі між політичною елітою, державними ресурсами та приватним бізнесом були фактично стерті.

Першочерговим завданням нового уряду стане повернення державних активів, які за часів Орбана були передані під контроль мережі приватних фондів. Головною мішенню визначено Колегіум Матіаша Корвінуса (MCC) – освітній фонд, який отримав від держави мільярдні частки у стратегічних підприємствах, таких як нафтовий гігант Mol та фармацевтична компанія Richter. Ці структури використовувалися не лише для виховання лояльних кадрів, а й як майданчики для співпраці з іноземними правими рухами. Мадяр уже закликав бізнес припинити виплату дивідендів цим фондам та анонсував створення національного агентства з повернення майна, яке розслідуватиме походження статків політиків та їхніх родин за останні два десятиліття.

Окремим викликом є відновлення демократичних інститутів та економічної прозорості. Мадяр планує ліквідувати державну пропаганду в ЗМІ та змінити керівництво університетів, які контролювалися наближеними до Орбана особами. Очікується, що такі кроки дозволять розблокувати понад 20 мільярдів доларів фінансування від ЄС, заморожених через відступ від верховенства права. На тлі цих подій угорський ринок уже демонструє тривогу: акції компаній, пов'язаних із оточенням попереднього прем'єра, стрімко падають. На відміну від досвіду Польщі, де реформи загальмував опозиційний президент, Мадяр має конституційні повноваження для швидких перетворень і обіцяє не змарнувати цей історичний шанс на повне перезавантаження країни.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць із 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.