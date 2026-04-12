В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана

Протест пройшов у Дебрецені – друге за величиною місто Угорщини та оплот правлячої партії «Фідес»

У місті Дебрецен відбувся масштабний факельний протест, який став фінальною точкою передвиборчої кампанії Петера Мадяра та його партії «Тиса». Кадри багатотисячного мітингу, що пройшов 11 квітня, поширив сам лідер опозиції, висловивши впевненість, що 12 квітня угорці разом писатимуть нову історію. Про це повідомляє «Главком».

Вибір місця для проведення акції був стратегічним, адже Дебрецен є другим за величиною містом Угорщини та традиційним оплотом правлячої партії «Фідес». Масштабний протест у такому регіоні став символічним викликом чинному прем'єру Віктору Орбану.

За словами Петера Мадяра, на мітинг зібралися від 25 до 30 тис. людей. Він метафорично порівняв політичну ситуацію з розливом річки Тиса, яка спочатку «затопила» оплот влади в Дебрецені, а вже наступного дня має поширитися на всю країну. Політик наголосив, що в день голосування 12 квітня важливим буде кожен голос для досягнення результату. Петер Мадяр раніше сам був членом партії «Фідес», але після виходу з неї та приєднання до «Тиси» швидко здобув популярність як головний опонент чинної влади. Вже сьогодні в Угорщині вирішується доля виборів, які Мадяр і його прихильники називають історичними.

Як відомо, за два дні до парламентських виборів в Угорщині столиця стала центром масового протесту.

Понад 100 000 людей заповнили площу Героїв та прилеглі проспекти під час семигодинного концерту «зламу системи». У заході взяли участь більше 50 найпопулярніших гуртів та виконавців країни, серед яких Azahriah, Krúbi та Galaxisok. Кожна пісня була маніфестом проти корупції та автократичного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа.

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.