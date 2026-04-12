В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана

glavcom.ua
фото: Петер Мадяр/Facebook

Протест пройшов у Дебрецені – друге за величиною місто Угорщини та оплот правлячої партії «Фідес»

У місті Дебрецен відбувся масштабний факельний протест, який став фінальною точкою передвиборчої кампанії Петера Мадяра та його партії «Тиса». Кадри багатотисячного мітингу, що пройшов 11 квітня, поширив сам лідер опозиції, висловивши впевненість, що 12 квітня угорці разом писатимуть нову історію. Про це повідомляє «Главком».

Вибір місця для проведення акції був стратегічним, адже Дебрецен є другим за величиною містом Угорщини та традиційним оплотом правлячої партії «Фідес». Масштабний протест у такому регіоні став символічним викликом чинному прем'єру Віктору Орбану.

За словами Петера Мадяра, на мітинг зібралися від 25 до 30 тис. людей. Він метафорично порівняв політичну ситуацію з розливом річки Тиса, яка спочатку «затопила» оплот влади в Дебрецені, а вже наступного дня має поширитися на всю країну. Політик наголосив, що в день голосування 12 квітня важливим буде кожен голос для досягнення результату. Петер Мадяр раніше сам був членом партії «Фідес», але після виходу з неї та приєднання до «Тиси» швидко здобув популярність як головний опонент чинної влади. Вже сьогодні в Угорщині вирішується доля виборів, які Мадяр і його прихильники називають історичними.

Як відомо, за два дні до парламентських виборів в Угорщині столиця стала центром масового протесту. 

Понад 100 000 людей заповнили площу Героїв та прилеглі проспекти під час семигодинного концерту «зламу системи». У заході взяли участь більше 50 найпопулярніших гуртів та виконавців країни, серед яких Azahriah, Krúbi та Galaxisok. Кожна пісня була маніфестом проти корупції та автократичного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа. 

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Читайте також

У Будапешті пройшов масштабний антиурядовий концерт-протест
У Будапешті пройшов масштабний антиурядовий концерт-протест
Вчора, 06:26
Місце інциденту
Вучич та Орбан заявили про спробу підриву газопроводу, який з’єднує Угорщину і Сербію
5 квiтня, 20:45
Орбан стверджує, що світ переживає серйозну енергетичну кризу, а Європа опинилася в небезпеці
«Ми повинні думати не про Путіна». Орбан вигадав, як завершити енергетичну кризу у світі
2 квiтня, 18:04
Рух спрямований проти політики Дональда Трампа та того, що учасники називають проявами авторитаризму
Мільйони вийдуть на вулиці: світ готується до масштабної акції проти політики Трампа
28 березня, 00:27
Орбан заявив, що Будапешт припиняє постачання природного газу Україні
Угорщина припиняє постачання газу в Україну
25 березня, 12:31
У ЄС виник конфлікт через позицію Орбана щодо України
«Як 6-річна дитина». ЄС висловився про Орбана: деталі
20 березня, 10:03
Тисячі прихильників опозиційного лідера Петера Мадяра заполонили центр міста
У Будапешті тисячі людей вийшли на мітинг проти Орбана
15 березня, 22:06
Кандидат на посаду губернатора штату New York та його однапартійці виступили на захист Куби від... США, лютий 2026 року
Куба – наступна? Що задумав Трамп
15 березня, 20:00
Співробітники «Ощадбанку», яких 5 березня незаконно затримали в Угорщині разом із двома інкасаторськими авто, уже повернулися в Україну
Один з інкасаторів Ощадбанку опинився в лікарні після допиту угорських служб
12 березня, 05:15

Політика

Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
Венс заявив, що США не досягли угоди з Іраном
В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана
В Угорщині відбувся масштабний протест проти Орбана
NYT: Європа опинилася в конфлікті з великими світовими державами
NYT: Європа опинилася в конфлікті з великими світовими державами
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
Reuters: У Пакистані завершилися переговори США та Ірану
NYT: Соратники Орбана масово переходять до опозиції
NYT: Соратники Орбана масово переходять до опозиції
Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з США
Іран заявив, що Ормузька протока залишиться закритою до укладення рамкової угоди з США

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Вчора, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Вчора, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
10 квiтня, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
10 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
