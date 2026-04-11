У Будапешті пройшов масштабний антиурядовий концерт-протест

Аліна Самойленко
фото: AP

За два дні до парламентських виборів в Угорщині столиця стала центром масового протесту. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Понад 100 000 людей заповнили площу Героїв та прилеглі проспекти під час семигодинного концерту «зламу системи». У заході взяли участь більше 50 найпопулярніших гуртів та виконавців країни, серед яких Azahriah, Krúbi та Galaxisok. Кожна пісня була маніфестом проти корупції та автократичного правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Основу натовпу склала молодь, яка виступає за європейське майбутнє Угорщини. У повітрі лунали гасла «Ruszkik haza!» («Росіяни, йдіть додому!») – історичний заклик революції 1956 року, який сьогодні став символом протесту проти зближення Орбана з Кремлем. Виконавці відкрито звинувачували уряд у «здачі союзників по ЄС Росії» та оплакували втрачені можливості країни за останні 16 років.

Захід підкреслив глибокий розрив між поколіннями: якщо старші громадяни залишаються опорою партії «Фідес», то серед виборців до 30 років підтримка Орбана впала до критичних 14%. Натомість 65% молоді підтримують Петера Мадяра та його партію «Тиса», яка стала найсерйознішою загрозою для чинного режиму за майже два десятиліття. Виборці сприймають Мадяра як найнадійнішу альтернативу на тлі економічної стагнації та постійних політичних скандалів.

Для багатьох присутніх концерт став не просто культурною подією, а політичною мобілізацією. Люди, які були змушені виїхати з Угорщини в пошуках кращого життя, поверталися, щоб віддати голос за зміни. Організатори з «Руху громадянського опору» наголосили, що епоха безкарності добігає кінця, а величезна явка на площі є чітким сигналом уряду: суспільство готове до «зміни режиму» та повернення до демократичних цінностей Європи.

Раніше повідомлялося, що візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта напередодні парламентських виборів, що відбудуться цієї неділі, 12 квітня, підкреслив стратегічну роль Угорщини для адміністрації Дональда Трампа. 

За 16 років при владі Віктор Орбан створив систему «інформаційної автократії», яку рух MAGA розглядає як інтелектуальний та інституційний центр для майбутньої «трампівської революції» в Європі. Будапешт фактично став штаб-квартирою для американських правих консерваторів, пропонуючи модель боротьби з імміграцією, ліберальними цінностями та екологічним порядком денним.

Як відомо, лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр побачив позитивний сигнал у виступі віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта, хоча той прибув для підтримки чинного прем’єра Віктор Орбан. 

Мадяр звернув увагу на заяву Венса про те, що Сполучені Штати співпрацюватимуть із будь-яким новим прем’єр-міністром Угорщини.

Нагадаємо, візит Венса до Будапешта відбувся 7 квітня і супроводжувався відкритою підтримкою Орбана. У своєму виступі він звинуватив Євросоюз у втручанні у вибори в Угорщині, позитивно оцінив позицію угорського прем’єра щодо війни Росії проти України та назвав його лідерство «взірцем для Європи».

