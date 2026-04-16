Мадяр відмовився від резиденції Орбана в Будайському замку: причина

Майбутній прем’єр назвав об’єкт символом «пихатої влади» і вирішив працювати ближче до парламенту

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не працюватиме в кабінеті Віктора Орбана в Будайському замку. Про це повідомляє « Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

За словами Мадяра, він обрав для роботи іншу будівлю – міністерський офіс поблизу парламенту, який розташований на протилежному березі Дунаю.

Йдеться про приміщення у колишньому Кармелітському монастирі, яке за часів Орбана було реконструйоване та використовувалося як урядова резиденція.

Оточення Мадяра вже дало оцінку цьому об’єкту. «Кармелітський монастир став символом пихатої, деспотичної влади», – заявив його радник Золтан Танач.

Реконструкція Будайського замку була одним із найбільш помітних проєктів багаторічного прем’єра Віктора Орбана і символізувала його політичний стиль управління.

Вартість робіт офіційно оцінювали приблизно у $650 млн, однак незалежні оцінки називають значно вищі суми. Партія Мадяра «Тиса» під час передвиборчої кампанії обіцяла відкрити ці об’єкти для громадськості.

Нагадаємо, що Петер Мадяр, партія якого перемогла на парламентських виборах в Угорщині, розробляє масштабну угоду, щоб спробувати відновити відносини Будапешта з ЄС. Політик точно знає, чого він хоче від Брюсселя, і Брюссель знає, чого він очікує від Будапешта.

Для нового уряду Мадяра пріоритетом номер один є розблокування $18 млрд з фондів ЄС, заморожених через відступ Орбана від демократичних принципів. Він також хоче отримати доступ до приблизно $16 млрд європейських оборонних кредитів і скасувати штраф у розмірі $1 млн на день, накладений на Угорщину за порушення міграційного законодавства.