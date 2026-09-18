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Мадяр заявив про перевірки статків угорських політиків за останні 20 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мадяр заявив про перевірки статків угорських політиків за останні 20 років
фото: Péter Magyar/Facebook

Національна податкова та митна адміністрація перевірятиме, чи відповідають активи та спосіб життя політиків їхнім задекларованим доходам

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд подасть законопроєкт, який дозволить податковій службі проводити розслідування щодо статків політиків, зокрема за період до 20 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily News Hungary.

За запропонованою системою Національна податкова та митна адміністрація (NAV) зможе перевіряти, чи відповідають активи та спосіб життя політиків їхнім задекларованим доходам, що оподатковуються, та деклараціям про майно.

За словами Мадяра, ця пропозиція дозволить проводити розслідування, що охоплюють період до 20 років назад. Вона поширюватиметься як на чинних політиків, так і на осіб, чий термін повноважень закінчився протягом останніх п’яти років. Nакож зазначається, що запропоновані перевірки можуть поширюватися на активи, що належать особам, які проживають у тому самому домогосподарстві.

Мадяр зауважив, що заплановане законодавство поширюватиметься на депутатів парламенту, прем’єр-міністрів, міністрів, державних секретарів, урядових уповноважених та уповноважених прем’єр-міністра.

За словами прем’єр-міністра, для чинних посадовців перевірки з боку Національної податкової адміністрації (NAV) розпочинатимуться через два роки після їхнього першого призначення. Він додав, що у разі відставки або усунення з посади чинного депутата парламенту чи члена уряду автоматична перевірка розпочинатиметься протягом 30 днів.

До слова, уряд Угорщини планує запровадити податок на багатство для доходів та активів, вартість яких перевищує 1 млрд форинтів (близько $3,1 млн).

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Теги: Угорщина Петер Мадяр

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