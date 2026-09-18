Сестра Кім Чен Ина пояснила, що підштовхує КНДР до нарощування ядерної зброї

Кім Е Чжон: Курс на посилення ядерного стримування ніколи не зміниться

Сестра лідера Північної Кореї Кім Е Чжон заявила, що військові навчання в регіоні під керівництвом США зміцнюють рішучість країни розширювати ядерний арсенал і «допомагають» підвищити оборонний потенціал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Неминуче, що посилення загрози нашій національній безпеці з боку зовнішніх сил змушує нашу військову міць безперервно зростати відповідним чином», – сказала Кім Е Чжон.

Кім звинуватила США у розпалюванні напруженості на Корейському півострові через серію багатонаціональних навчань, зокрема Pacific Vanguard – військово-морські навчання за участю Південної Кореї та Японії, які завершилися минулого тижня. Вона назвала ці навчання «репетиціями війни» під керівництвом США та заявила, що Пхеньян не відступить від курсу на посилення свого ядерного стримування.

«Наша воля захищати суверенітет виявлятиметься у ще більш рішучих діях, і курс на посилення ядерного стримування ніколи не зміниться», – додала сестра Кім Чен Ина.

Нагадаємо, США, Південна Корея та Японія провели свої перші спільні багатопрофільні навчання з моменту вступу на посаду президентів Дональда Трампа та Лі Чже Мьона.

Зокрема, Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами для перевірки боєготовності артилерійських і ракетних підрозділів.

Як повідомлялося, Північна Корея продовжує розширювати свою ядерну програму. У головному ядерному комплексі країни в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану.