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Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Угорщина визнала залежність від енергоносіїв РФ та попросила виняток у США
Угорщина попросила США про виняток через російські енергоносії
фото: АР

У Будапешті побоюються наслідків нового американського закону для найбільших покупців російських енергоресурсів

Угорщина попросила Сполучені Штати звільнити її від дії закону, який передбачає запровадження мит проти найбільших покупців російських енергоносіїв. У Будапешті визнали ризики залежності від російських ресурсів, однак заявили, що країні потрібен час для її подолання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови комітету із закордонних справ угорського парламенту Мартона Гайду.

Гайду розповів, що під час візиту до Вашингтона провів переговори з представниками республіканської більшості Палати представників США. Сторони, зокрема, обговорили майбутнє угорсько-американських парламентських відносин.

«Ми дійшли згоди, що Сполучені Штати та Угорщину пов'язують довгострокові, фундаментальні інтереси та цінності, які стоять вище за виборчі цикли», – заявив угорський депутат.

Окремою темою переговорів став новий американський закон, який передбачає мита для найбільших покупців російських енергоносіїв. За словами Гайду, його положення становлять ризик для Угорщини.

«Саме тому було важливо, що я зміг зазначити: «Тиса» усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення», – сказав він.

Водночас до реалізації такого плану угорська сторона хоче домогтися винятку з американських обмежень.

«Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання», – заявив Гайду.

Нагадаємо, 16 вересня Палата представників США остаточно схвалила законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ підтримали 262 конгресмени, 159 проголосували проти.

Законопроєкт, зокрема, передбачає заходи щодо країн, які продовжують купувати російські енергоресурси. Після голосування у Палаті представників документ мають передати на підпис президенту США Дональду Трампу.

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Теги: санкції росія Угорщина США

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