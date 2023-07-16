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Туреччина пояснила, чому підтримує розширення НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Туреччина пояснила, чому підтримує розширення НАТО
Алтун заявив, розширення НАТО – це ключ до довгострокового миру та стабільності
колаж: Слово і діло

Туреччина підтримує географічне розширення НАТО, щоб Альянс міг забезпечити стабільність

Туреччина підтримує розширення НАТО не проти певної країни, а щоб забезпечити стабільність. Про це заявив речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Фахретін Алтун, пише Middle East Eye.

«Туреччина підтримує географічне розширення НАТО не проти якоїсь певної країни, а щоб зробити Альянс повномасштабною безпековою організацією, здатною забезпечити стабільність», – заявив Алтун.

За словами речника Ердогана, саме тому Туреччина рішуче підтримує членство у НАТО Північної Македонії та Боснії й Герцеговини.

Алтун також зауважив, що розширення Північноатлантичного альянсу – це ключ до довгострокового миру та стабільності.

«Туреччина ніколи не цуралася найскладніших операцій альянсу в різних куточках світу. У дедалі більш нестабільному світі, повному загроз і нових видів військових дій, Туреччина активно протидіє новим викликам, підтримуючи стратегічну орієнтацію НАТО», – додав речник Ердогана.

Нагадаємо, у травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Невдовзі 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом блоку. При цьому глава Туреччини дав згоду на прийом Швеції до Альянсу лише 11 липня 2023 року.

До слова, Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів.

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган НАТО

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