Дуда звинуватив Україну у спробах втягнути Польщу у війну

За словами експрезидента Польщі Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти РФ

Колишній польський президент Анджей Дуда заявив, що Україна від самого початку повномасштабної війни намагалася втягнути в неї Польщу та інші країни НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю журналісту Богдану Римановському.

«Вони (українці – «Главком») із самого початку намагалися втягнути всіх у війну. Це очевидно, це в їхніх інтересах, і було б найкраще, якби вони змогли втягнути у війну країни НАТО», – сказав він.

За словами Дуди, Україна шукала союзників, які воювали б на їхньому боці проти росіян. Він додав, що Польща не могла піти на це.

Експрезидент Польщі також сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито намагався тиснути на Варшаву. Він додав, що восени 2022 року, коли на територію Польщі впала ракета, український лідер нібито почав вимагати заявити про те, що це була російська ракета.

Нагадаємо, Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні.

До слова, Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року.