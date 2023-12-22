Французькі політики досягли компромісу щодо закону про мігрантів

У Франції парламент схвалив новий жорсткий імміграційний закон

Французькі законодавці досягли попередньої угоди щодо спірного законопроєкту про імміграцію, ухвалення якого вкрай важливе для президента Емманюеля Макрона. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Не маючи більшості в нижній палаті парламенту після виборів у червні 2022 року та прагнучи заручитися підтримкою правих, уряд все ж погодився пом'якшити заходи, спрямовані на надання деяким нелегальним мігрантам дозволів на проживання, але також серед інших кроків звузив доступ до соціальної допомоги.

За словами прем'єрки Елізабет Борн, цей законопроєкт зробить французьку систему більш ефективною, оскільки значно спростить процедури розгляду заяв про надання притулку та дозволить швидше висилати злочинців або радикально налаштованих іноземців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Від початку уряд заявляв, що це буде закон «батога й пряника», який полегшить отримання посвідки на проживання мігрантам, які працюють у секторах, де бракує робочої сили, а також полегшить висилку нелегальних мігрантів.

Угода, узгоджена спеціальною комісією у складі семи сенаторів та семи депутатів, є гарною новиною для Макрона, який обіцяв ухвалити закон про імміграцію ще під час передвиборчої кампанії 2022 року – і це було однією з ключових обіцянок, що дала змогу зупинити зростання популярності ультраправих.

Але її також можна вважати успіхом для Марін Ле Пен, яка назвала домовленість «великою ідеологічною перемогою» своєї ультраправої партії, що заперечує уряд. Консервативні «Республіканці», які з роками наблизили свій дискурс до ультраправого, також заявили про перемогу.

Водночас ліве крило партії Макрона висловило занепокоєння з приводу деяких більш правих аспектів законопроєкту, і деякі з них можуть утриматися або проголосувати проти тексту, оскільки той має пройти через обидві палати парламенту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, уряд Франції довго не міг знайти компроміс щодо прийняття нового закону про мігрантів. Після того, як Національні збори Франції відхилили без обговорення новий імміграційний законопроєкт уряду, прем'єр-міністр Елізабет Борн зустрілась із головою опозиційних правоцентристських республіканців Еріком Сьотті та лідерів партійних фракцій у Сенаті та Національних зборах Брюно Ретайо та Олів'є Марле, щоб знайти компромісне рішення до остаточного голосування в парламенті.

Праві політики не захотіли обговорювати цю пропозицію більше року тому з міністром внутрішніх справ Жеральдом Дарманеном, якого звинуватили в «постійній образі» їх, на відміну від прем'єр-міністра, яку вважають «трохи більш поміркованою».

Текст законопроекту уже був ухвалений Сенатом з правою більшістю в середині листопада, але первісна пропозиція уряду була значно посилена. У Національних зборах правляча партія Емманюеля Макрона має лише відносну більшість, тож їй також потрібна підтримка опозиції, щоб прийняти пропозицію.

Початкова пропозиція уряду містить два важливі заходи: підвищення ефективності здійснення депортацій для висланих іноземних громадян та більш ефективна соціальна інтеграція біженців та всіх тих, хто може залишитися у Франції. У рамках останнього уряд легалізував би становище іноземців, які працюють у нині в тіньових секторах, що стикаються з нестачею робочої сили, тобто надав би їм дозволи на роботу і проживання. Такі правила не підтримуються правими депутатами. Сенат посилив критерії возз'єднання родин, прив'язав право на отримання сімейних та житлових виплат до перебування у Франції не менше п'яти років і скасував державне медичне обслуговування нелегальних іммігрантів.