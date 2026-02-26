Головна Світ Політика
Новий виклик для Макрона: ключова міністерка йде з команди

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Новий виклик для Макрона: ключова міністерка йде з команди
Міністерка культури Франції йде у відставку заради мерських амбіцій
фото з відкритих джерел

Міністерка культури Франції заявила, що подала у відставку, аби розпочати свою кампанію за посаду мера Парижа.

Рашида Даті, яка очолювала міністерство культури Франції, офіційно залишає посаду, щоб розпочати масштабну битву за мерію Парижа на виборах 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Monde.

60-річна Даті назвала муніципальні вибори, які стартують за два з половиною тижні, «битвою всього життя».

«Я збираюся змінити Париж і життя парижан», – сказала вона.

Варто зауважити, що вибори мера Парижа заплановані на березень 2026 року. У 2020 році Даті вже змагалася за посаду мера, але програла Ідальго. Тепер вона налаштована на перемогу. У команді чинної мерки Анн Ідальго відставку Даті сприйняли спокійно, звинувативши її у «використанні державної посади як трампліна».

Рашида Даті – досвідчена політична фігура, яка вже обіймала посаду міністерки юстиції за часів Ніколя Саркозі. Вона пережила серію перестановок у кабінеті міністрів з січня 2024 року, незважаючи на звинувачення у корупції, за якими вона постане перед судом восени. Макрон вже шукає кандидатуру на вакантне місце.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон призначив нового керівника Лувру – ним став Крістоф Лерібо, який до цього очолював Версальський палац. Лерібо змінить Лоранс де Кару, яка подала у відставку після гучного пограбування в жовтні.

Міністерство культури Франції заявило, що пріоритетом нового директора стане посилення безпеки будівлі та колекцій, а також «відновлення клімату довіри» в колективі. Останніми місяцями музей також потерпав від страйків працівників, проблем із модернізацією інфраструктури та критики з боку аудиторів.

Також повідомлялося, що у жовтні 2025 року з Лувру викрали коштовності орієнтовною вартістю близько 102 млн доларів. Злочин сколихнув Францію та міжнародну музейну спільноту, адже йдеться про найбільш відвідуваний музей світу. Викрадені цінності досі вважаються зниклими.


Після інциденту французька поліція повідомляла про затримання підозрюваних у справі, однак частину викрадених предметів повернути не вдалося. Розслідування триває.

Скандал оголив проблеми із системою безпеки музею. Державна аудиторська служба розкритикувала керівництво за недостатні витрати на охорону та обслуговування інфраструктури. Водночас Лувр активно інвестував у придбання нових мистецьких творів.

Теги: Франція Эмманюэль Макрон Париж вибори

