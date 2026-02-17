Головна Світ Політика
Іран заявив про прогрес у ядерних переговорах зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аббас Арагчі заявив, що під час перемовин вдалося досягти значного прогресу порівняно з попередньою зустріччю
фото: AP

Глава МЗС Ірану позитивно оцінив переговори зі спецпосланцями Трампа

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі позитивно оцінив ядерні переговори зі США у Женеві 17 лютого. Вони відбулися на фоні нарощення Америкою військових сил на Близькому Сході для можливих військових дій проти Ісламської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Арагчі оптимістично оцінив переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Глава іранського МЗС заявив, що перемовини були «серйозними, конструктивними й позитивними». Він стверджував, що «було досягнуто значного прогресу порівняно з попередньою зустріччю, і тепер ми маємо чіткіший шлях уперед».

«Було представлено й серйозно обговорено різні ідеї. Урешті-решт, нам вдалося досягти загального розуміння щодо низки ключових принципів, на основі яких ми тепер будемо рухатися вперед і почнемо працювати над текстом потенційної угоди. Це не означає, що ми зможемо швидко досягти угоди, але принаймні шлях розпочато», – каже він.

Дипломат додав, що сторони домовилися працювати над проєктами потенційної угоди, обмінюватися текстами й потім визначити дату третього раунду перемовин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів. Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться. Глава Білого дому висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху, стверджуючи, що Іран «дуже хоче укласти угоду», й через військову загрозу залучений набагато серйозніше, аніж під час попередніх переговорів.

