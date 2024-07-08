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У Франції після виборів почалися заворушення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Франції після виборів почалися заворушення
Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків
фото: скріншот

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення. Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого «Нового народного фронту». 7 липня ввечері на площі зібралося 8000 людей.

Банди в капюшонах намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Також трапилися зіткнення з поліцією у Нанті. Там відомо про трьох затриманих, а один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального «Національного об'єднання».

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Як стало відомо, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Читайте також: Напередодні другого туру виборів у Франції дві кандидатки зазнали нападу невідомих 
Теги: вибори Франція мітинг

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