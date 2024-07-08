У Франції після виборів почалися заворушення

Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення. Про це пише Le Figaro.

Зазначається, що зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого «Нового народного фронту». 7 липня ввечері на площі зібралося 8000 людей.

Scènes de liesse en direct à 20h, place de la République, où la manifestation de soutien à la Palestine est instantanément devenue une fête électorale que rejoignent de nombreux électeurs du Nouveau front populaire. pic.twitter.com/tbF27tINsA — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Банди в капюшонах намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Pour les motiver un peu, les amis du député Raphaël Arnault se donnent du mal. pic.twitter.com/j51ZfzSPSX — Paul Sugy (@PaulSugy) — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Також трапилися зіткнення з поліцією у Нанті. Там відомо про трьох затриманих, а один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального «Національного об'єднання».

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Як стало відомо, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.