Перший день тристоронніх переговорів в Абу-Дабі завершився

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські посадовці матимуть тристоронні й двосторонні зустрічі
фото: МЗС ОАЕ

Перемовини делегацій в Обʼєднаних Арабських Еміратах триватимуть 4–5 лютого

В Абу-Дабі завершився раунд мирних переговорів, у яких беруть участь делегації України, США та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівницю служби секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Діану Давітян.

Зазначається, що невдовзі голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров повідомить про перебіг перемовин.

Як відомо, сьогодні, 4 лютого, в Абу-Дабі стартували чергові переговори у тристоронньому форматі – Україна, США і Росія. Українська делегація прибула в ОАЕ.

Раніше Рустем Умєров заявляв, що переговорний процес стартував у тристоронньому форматі. «Далі – робота в окремих групах за напрямами, після чого запланована повторна спільна синхронізація позицій», – зазначив Умєров.

Глава делегації наголосив, що робота триватиме в межах «чітких директив президента Володимира Зеленського для досягнення достойного та тривалого миру». Він додав, що інформуватиме президента про перебіг кожного етапу перемовин.

Напередодні президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він також згадав про енергетичне перемирʼя з РФ, назвавши його таким, що «допомагає досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату».

Теги: ОАЕ переговори Рустем Умєров перемир'я

