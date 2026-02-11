Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ

Президент розповів подробиці спілкування з Емманюелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики Емманюеля Макрона щодо відновлення європейського діалогу з Росією. Глава держави наголосив, що будь-яка комунікація з Москвою має будуватися на позиції сили, оскільки безкарність агресора лише провокує його на подальше приниження Європи. Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише «Главком».

Сьогоднішня розмова президентів була присвячена координації кроків після нещодавнього раунду тристоронніх консультацій (Україна–США–РФ) в ОАЕ.

«Передусім хотів би сказати, сьогодні у мене була розмова з Емманюелем Макроном. Ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з «рускімі», а також з американською стороною. А він мене пробрифував щодо зустрічей його радника Бонна в Росії. В принципі, ми домовилися більш предметно про це поговорити в Мюнхені», – зазначає Зеленський.

Володимир Зеленський висловив скепсис щодо «чистого» діалогу, який пропонує Париж для відновлення суб'єктності Європи у мирному процесі.

«На мій погляд з «рускімі» треба будувати не просто діалог, а тиск. Мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на «рускіх». Інакше вони просто будуть відноситися до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній візит Еммануеля Бонна, головного дипломатичного радника Еммануеля Макрона, до російської столиці. За словами глави держави, Париж намагається вибудувати «альтернативний діалог» з Кремлем, щоб гарантувати Європі суб’єктність у майбутньому мирному процесі та не допустити вирішення долі України виключно у форматі Вашингтон – Москва.

Раніше було відомо, що Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви.

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.