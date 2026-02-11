Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ
фото з відкритих джерел

Президент розповів подробиці спілкування з Емманюелем Макроном

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заклики Емманюеля Макрона щодо відновлення європейського діалогу з Росією. Глава держави наголосив, що будь-яка комунікація з Москвою має будуватися на позиції сили, оскільки безкарність агресора лише провокує його на подальше приниження Європи. Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише «Главком».

Сьогоднішня розмова президентів була присвячена координації кроків після нещодавнього раунду тристоронніх консультацій (Україна–США–РФ) в ОАЕ.

«Передусім хотів би сказати, сьогодні у мене була розмова з Емманюелем Макроном. Ми проговорили деталі наших зустрічей в Абу-Дабі з «рускімі», а також з американською стороною. А він мене пробрифував щодо зустрічей його радника Бонна в Росії. В принципі, ми домовилися більш предметно про це поговорити в Мюнхені», – зазначає Зеленський.

Володимир Зеленський висловив скепсис щодо «чистого» діалогу, який пропонує Париж для відновлення суб'єктності Європи у мирному процесі.

«На мій погляд з «рускімі» треба будувати не просто діалог, а тиск. Мати аргументи в руках для того, щоб тиснути на «рускіх». Інакше вони просто будуть відноситися до Європи без поваги. І мені здається, що вони від цього отримують задоволення», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній візит Еммануеля Бонна, головного дипломатичного радника Еммануеля Макрона, до російської столиці. За словами глави держави, Париж намагається вибудувати «альтернативний діалог» з Кремлем, щоб гарантувати Європі суб’єктність у майбутньому мирному процесі та не допустити вирішення долі України виключно у форматі Вашингтон – Москва.

Раніше було відомо, що Франція активізує зусилля, щоб не допустити усунення європейських країн від формування нової архітектури безпеки за підсумками війни в Україні. Як повідомляє Reuters, головний дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн на початку тижня здійснив неафішований візит до Москви.

У Москві Бонн провів конфіденційні переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, намагаючись закріпити роль Парижа та всього Європейського Союзу в переговорному процесі, який зараз фактично монополізований іншими гравцями.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Еммануель Макрон та його радник Еммануель Бонн
Зеленський пояснив, навіщо Макрон відправив свого посланця до Путіна
7 лютого, 12:43
Попри зусилля енергетиків, ситуація в столиці залишається критичною
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
6 лютого, 14:14
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
Ми завжди готові до переговорів з Росією – Мерц
6 лютого, 13:58
Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
5 лютого, 17:02
Зеленський: Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
30 сiчня, 13:58
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
За тиждень росіяни випустили понад 1700 ударних дронів – Зеленський
25 сiчня, 10:46
РФ прямо фіксує, що війна триватиме доти, доки Україна не погодиться віддати те, чого Росія не змогла захопити військовим шляхом
Росія обрала війну до кінця
23 сiчня, 10:20
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
План може бути представлений під час Всесвітній економічний форум у Давосі, де очікується зустріч Трампа з Зеленським
FT: США готують Раду миру для України за зразком Гази
17 сiчня, 04:13

Політика

Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ
Зеленський відповів Макрону на ініціативу щодо діалогу з РФ
Росія ігнорує «енергетичне перемир’я» та вагається щодо зустрічі в Маямі
Росія ігнорує «енергетичне перемир’я» та вагається щодо зустрічі в Маямі
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого
ЦВК відреагувала на заяви про вибори та референдум в Україні після 24 лютого
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Зеленський відповів на запрошення до Москви
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Вибори та референдум: Зеленський відповів на «інсайд» про вимоги США
Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові
Терехов публічно звернувся до Шмигаля через жорсткі відключення світла у Харкові

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua