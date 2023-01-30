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Винищувачі F-16 для України. Прем'єр Нідерландів дав позитивний сигнал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Винищувачі F-16 для України. Прем'єр Нідерландів дав позитивний сигнал
У Нідерландах сказали, чи готові надати Україні винищувачі
фото:www.defenceturk.net

Глава уряду Нідерландів запевняє: запитів щодо винищувачів для України поки немає 

Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило. Про це заявив прем'єр-міністр Марк Рютте на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Гаазі, пише видання NOS.

«Постачання зараз немає, запитів теж немає», – заявив Рютте.

Він також констатував, що немає жодних табу на підтримку України для перемоги у війні з Росією. «Але це дійсно був би дуже великий наступний крок, якщо до цього дійде», – прокментував Рютте можливе постачання винищувачів.

Нагадаємо, польська влада готова надати Україні свої винищувачі F-16. Але це можливо лише в координації з НАТО. В міноборони США заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх не підтвердила, але й не спростувала наміри надати Україні винищувачі F-16.

За два місяці в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів енергетичного обладнання, а на минулому тижні Амстердам передав Києву ще 300 тонн обладнання для відновлення енергопостачання. 

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