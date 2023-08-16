Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед»

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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США шукають альтернативи для експорту зерна з України

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. Про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційні особи.

Офіційні джерела повідомили, що Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування українського зерна.

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США підтримують ініціативу, яка передбачає можливість перевезення Україною до чотирьох мільйонів тонн зерна через Дунай щомісяця до жовтня. Така підготовка стосується можливого сценарію, коли Росія не повернеться до угоди про зерно в найближчому майбутньому. Паралельно цьому, Туреччина докладає зусиль для залучення РФ назад до цієї угоди.

Представник адміністрації США зазначив, що розглядаються різні можливі варіанти, включаючи й військові, для захисту суден, що направляються до українських портів на Дунаї та з них. Також вивчається ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів.

Вибухи на Одещині

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупанти вдруге запустили групу ударних безпілотних апаратів над територією України цієї ночі.

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Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС

Україна не має жодного відношення до планів Російської Федерації щодо можливої провокації на Курській атомній електростанції. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в етері національного телемарафону.

«Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення», - заявив він.

Данілов наголосив, що Україна не відкидає можливості різних сценаріїв розвитку подій, але на цей час вона не має жодного відношення до цих провокацій.

НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Ставлення НАТО до суверенітету та територіальної цілісності України залишається стійким і незмінним. Цю позицію підтвердив офіційний представник НАТО у коментарі «Суспільному».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідним, і ми зобов'язані досягти справедливого та стійкого миру», – наголосив розмовник.

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«Позиція Альянсу чітка та не змінилася», – додав представник НАТО.

Банкова різко відреагувала на ідею представника НАТО про відмову України від територій

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Про це він написав у Twitter.

«Обмін території на «парасольку» НАТО? Дивно. Це означає свідомо погодитись на поразку демократії, заохотити глобального злочинця, утвердити російський режим, порушити міжнародне право та перекласти війну на майбутні покоління», - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю

Міноборони країни-агресорки заявляє, що сьогодні близько 5:00 нібито було припинено атаку безпілотників на об'єкти на території Калузької області.

«Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. Руйнів та постраждалих немає», – звітують окупанти.

До слова, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.