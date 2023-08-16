Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
фото з відкритих джерел

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед»

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

США шукають альтернативи для експорту зерна з України

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з кількома країнами стосовно можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу Російської Федерації з зернової угоди. Про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційні особи.

Офіційні джерела повідомили, що Вашингтон, Київ, Анкара та інші сусідні країни розглядають альтернативні способи транспортування українського зерна.

США підтримують ініціативу, яка передбачає можливість перевезення Україною до чотирьох мільйонів тонн зерна через Дунай щомісяця до жовтня. Така підготовка стосується можливого сценарію, коли Росія не повернеться до угоди про зерно в найближчому майбутньому. Паралельно цьому, Туреччина докладає зусиль для залучення РФ назад до цієї угоди.

Представник адміністрації США зазначив, що розглядаються різні можливі варіанти, включаючи й військові, для захисту суден, що направляються до українських портів на Дунаї та з них. Також вивчається ініціатива ЄС щодо створення автомобільних, залізничних і морських маршрутів.

Вибухи на Одещині

У ніч на 16 серпня в Одеській області зафіксовано у небі ворожі ударні безпілотники типу «Шахед» над Ізмаїльським районом. Сили та засоби протиповітряної оборони ЗСУ ведуть роботу по цілях противника, у регіоні пролунали вибухи. Про це повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські окупанти вдруге запустили групу ударних безпілотних апаратів над територією України цієї ночі.

Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС

Україна не має жодного відношення до планів Російської Федерації щодо можливої провокації на Курській атомній електростанції. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив в етері національного телемарафону.

«Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення», - заявив він.

Данілов наголосив, що Україна не відкидає можливості різних сценаріїв розвитку подій, але на цей час вона не має жодного відношення до цих провокацій.

НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Ставлення НАТО до суверенітету та територіальної цілісності України залишається стійким і незмінним. Цю позицію підтвердив офіційний представник НАТО у коментарі «Суспільному».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну настільки, наскільки це буде необхідним, і ми зобов'язані досягти справедливого та стійкого миру», – наголосив розмовник.

«Позиція Альянсу чітка та не змінилася», – додав представник НАТО.

Банкова різко відреагувала на ідею представника НАТО про відмову України від територій

Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, різко розкритикував заяву представника НАТО щодо можливості надання Альянсом Україні членства в обмін на відмову від окупованих Росією територій. Про це він написав у Twitter.

«Обмін території на «парасольку» НАТО? Дивно. Це означає свідомо погодитись на поразку демократії, заохотити глобального злочинця, утвердити російський режим, порушити міжнародне право та перекласти війну на майбутні покоління», - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін не зазнає нищівної поразки, війна обов’язково повернеться зі збільшеними апетитами Росії.

Окупанти заявили про збиття дронів над Калузькою областю

Міноборони країни-агресорки заявляє, що сьогодні близько 5:00 нібито було припинено атаку безпілотників на об'єкти на території Калузької області.

«Російськими засобами ППО всі БПЛА були своєчасно виявлені та знищені. Руйнів та постраждалих немає», – звітують окупанти.

До слова, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. 

Читайте також: 

Теги: росія війна зерно суверенітет Михайло Подоляк диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За підсумками п'яти місяців поточного року товарообіг між РФ та Індією збільшився у 3,8 раза
Росія вперше опинилася у трійці головних торгових партнерів Індії
16 липня, 09:40
Ісінбаєва є офіцером збройних сил країни-агресора Росії у званні майора
Кремль заступився за російську спортсменку, яка живе в Іспанії
20 липня, 22:04
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача
25 липня, 12:15
Детонація боєприпасів на ворожому полігоні в Криму
У Криму досі детонують склади з боєприпасами: вражаючі фото
19 липня, 14:03
Путін заявив, що Польща отримала свої західні землі завдяки СРСР, мовляв, це «подарунок» радянського диктатора Сталіна
«Подарунок від Сталіна». Польща викликала посла Росії через скандальні заяви Путіна
22 липня, 14:46
Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди
Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
28 липня, 18:53
Багато найпопулярніших VPN перестали працювати в деяких регіонах Росії
Кремль вигадав спосіб, як відрізати росіян від правди про війну
10 серпня, 09:27
фото СБУ
Фермерка-колоборантка вивезла до РФ зерно на 13 млн грн
10 серпня, 16:00
Актор Віталій Гогунський
За підтримку Путіна: зірку «Універа» українського походження не пустили в Грузію
10 серпня, 19:21

Події в Україні

Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
Вибухи на Одещині, США шукають альтернативи для експорту зерна з України: головне за ніч
Липнева атака на Кримський міст: ЗМІ показали відео від СБУ
Липнева атака на Кримський міст: ЗМІ показали відео від СБУ
Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох напрямках: оцінка ISW
Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох напрямках: оцінка ISW
На Одещині пролунали вибухи, працює ППО
На Одещині пролунали вибухи, працює ППО
Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС
Данілов прокоментував інформацію про підготовку РФ до провокацій на Курській АЕС
НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України – ЗМІ
НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
11K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9421
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8335
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7712
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5133
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту