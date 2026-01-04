Яку стратегію захисту оберуть адвокати Мадуро: деталі CNN

Адвокати апелюватимуть до «суверенного імунітету» Мадуро

Завтрашній дебют Ніколаса Мадуро в суді Нью-Йорка, ймовірно, супроводжуватиметься заявами його захисту про порушення міжнародного права. Таку думку висловив колишній прокурор та юридичний експерт CNN Елі Хоніг, пише «Главком».

Мадуро та його дружину було схоплено американськими спецпризначенцями під час нічної операції безпосередньо у президентській резиденції в Каракасі, після чого їх транспортували до США.

Очікується, що адвокати апелюватимуть до «суверенного імунітету». Цей статус теоретично має захищати главу іноземної держави від кримінального переслідування за дії, вчинені на посаді.

Хоніг підкреслює, що цей процес є безпрецедентним. Єдиним схожим випадком була справа панамського диктатора Мануеля Нор’єги в 90-х роках, якого також судили за наркоторгівлю. Тоді Нор’єга використовував схожі аргументи захисту, але був засуджений.

Експерт вважає малоймовірним закриття справи, оскільки судова практика США зазвичай визнає право виконавчої влади на проведення військових операцій. Справу розглядає суд Південного округу Нью-Йорка – установа, яка, за словами Хоніга, відома успішним переслідуванням найнебезпечніших світових злочинців, терористів та наркобаронів.

Як відомо, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

За словами експерта, справа Мадуро є надзвичайно привабливою для еліти американської адвокатури, оскільки є унікальною для світової практики, а «зіркові» захисники завжди прагнуть брати участь у процесах такого масштабу.

До слова, Ніколас Мадуро, чиє життя донедавна складалося з палацової розкоші, опинився в одному з найсуворіших закладів Нью-Йорка – Столичному слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні. Ця установа має репутацію «огидного» місця з «варварськими» умовами.

Ізолятор для «зіркових» фігурантів та кримінальних авторитетів MDC Brooklyn, збудований у 1990-х роках, відомий тим, що саме тут очікували на суд найгучніші постаті останніх десятиліть.

Нагадаємо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

