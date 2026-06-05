Лідери Франції, Британії та Німеччини домовилися зустрітися із Зеленським

Лідери трьох найбільших країн Європи планують обговорити із президентом України нові підходи до переговорів із Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планують провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими вихідними. Однією з головних тем розмови стане пошук шляхів залучення Росії до переговорів щодо завершення війни. Про це повідомляє «Главком» із посилання на видання Bloomberg.

Зустріч попередньо запланована на вечір неділі у Великій Британії. Водночас співрозмовники видання зазначають, що графік українського президента може змінитися, тому остаточний час переговорів ще не затверджений.

Інформацію про майбутні консультації частково підтвердив президент Франції Емманюель Макрон. Під час саміту ЄС – Західні Балкани в Чорногорії він заявив, що зустріч із Володимиром Зеленським має відбутися найближчими днями.

«Ми завжди виступали за прямі переговори між Україною та Кремлем. Саме європейці можуть допомогти», – сказав Макрон.

Як зазначає Bloomberg, Париж, Лондон та Берлін вважають, що наразі існує можливість активізувати дипломатичні зусилля та спробувати наблизити початок реальних переговорів між сторонами війни.

Водночас європейські столиці уважно стежать за розвитком подій на фронті та результатами українських ударів безпілотниками по цілях на території Росії. Останні атаки продемонстрували здатність України завдавати ударів далеко за межами лінії фронту, що також впливає на загальну переговорну ситуацію.

Джерела агентства не уточнюють, які саме пропозиції щодо переговорного процесу можуть обговорюватися під час зустрічі. Проте останніми місяцями європейські союзники Києва активно шукають механізми, які дозволили б зберегти підтримку України та одночасно не допустити заморожування війни на умовах Кремля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни Європейського Союзу поки не мають єдиної позиції щодо призначення спеціального представника для можливих переговорів із Росією. Водночас російський диктатор Володимир Путін неодноразово заявляв, що не вважає європейські держави нейтральною стороною через їхню військову та фінансову підтримку України.