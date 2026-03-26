NYT: Трамп породив глобальний хаос у світі

Нараз США демонструють небезпечну сліпоту до легітимності своїх дій

Аналітики констатують завершення американського лідерства у вільному світі, оскільки адміністрація Дональда Трампа остаточно змінила стратегічне керівництво на політику домінування та залякування. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Нова модель поведінки отримала назву Lax Americana, що описує світ, де розкута наддержава діє виключно у власних короткострокових інтересах, ігноруючи міжнародне право та зобов'язання перед давніми партнерами. Трамп фактично відмовляється від ролі світового лідера, розцінюючи це як тягар і вимагаючи від союзників прямої оплати за американську безпекову парасольку. На зміну колишньому геополітичному Заходу приходить суто цивілізаційний підхід, де державний секретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс фокусуються на захисті культурно-християнської сфери та кордонів, а не на просуванні універсальних демократичних принципів.

Дипломатія Вашингтона стала відверто транзакційною: президент порівнює себе з героями «Хрещеного батька», які «врегульовують сімейні справи», не приховує інтересу до чужих ресурсів, як-от нафти Венесуели, і пропонує іншим країнам купувати участь у новій Раді миру за мільярдні внески.

При цьому Білий дім демонструє небезпечну сліпоту до легітимності своїх дій, не вважаючи за потрібне обґрунтовувати війну в Ірані ні Конгресу, ні власним громадянам. Історики, зокрема Пол Кеннеді, вказують на класичні ознаки «імперського перенапруження», коли наддержава намагається вести нескінченні війни на два континенти, одночасно закликаючи власне населення до жорсткої економії та скорочення споживання.

Іронія ситуації полягає в тому, що шлях до справжнього оновлення країни, який полягав у наукових дослідженнях та залученні талантів через імміграцію, зараз зазнає ударів від самої адміністрації. Замість впевненої сили США демонструють «мачо-мілітаризм», уособленням якого став міністр оборони Піт Хегсет, що обіцяє «жорстоку ефективність» і зневагу до правил ведення війни.

У підсумку світ вступає в епоху непередбачуваності, де старі союзники, як-от Канада та країни Євросоюзу, змушені диверсифікувати свої партнерства та готувати оборонні плани на випадок агресивних дій з боку самого Вашингтона. Глобальний порядок руйнується тією самою державою, яка його створила, а втрата принципів і цінностей, за які Америка стояла десятиліттями, може стати набагато тривалішою катастрофою, ніж будь-які тимчасові військові авантюри.

Як відомо, за інформацією джерел у Сенаті США, американське командування активно планує наземну операцію в Ірані, яка може стартувати вже найближчими днями. Про це повідомляє журналіст WSJ із посиланням на впливових республіканців у Конгресі, зокрема голів комітетів зі збройних сил Палати представників та Сенату.

Головною ціллю потенційної операції називають острів Харг – ключовий нафтовий хаб Ірану, який забезпечує левову частку валютних надходжень країни. На тлі повідомлень про підготовку вторгнення Тегеран терміново нарощує оборону острова, встановлюючи мінні загородження та додаткові засоби ППО. Раніше цей об'єкт уже ставав ціллю американських авіаударів, а президент Дональд Трамп неодноразово погрожував повторними атаками для повного знищення економічного потенціалу іранського режиму.