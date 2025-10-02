Мерц та Орбан посварилися на саміті ЄС

Орбан і Мерц вступили у суперечку під час зустрічі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив прем'єр-міністра Угорщини у зриві обговорення потреб блоку в галузі безпеки

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на саміті Євросоюзу, що пройшов напередодні в Копенгагені. Як пише «Главком», про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, знайомих із ситуацією, «зіткнення» сталося під час обговорень того, як ЄС може забезпечувати свою оборону та підтримувати Україну.

«Фрідріх Мерц став критикувати Віктора Орбана під час зустрічі лідерів Євросоюзу в Копенгагені в середу, звинувативши прем'єр-міністра Угорщини в зриві обговорення питань безпеки блоку», – йдеться в тексті.

Ця сварка є черговою ознакою розчарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето, щоб загальмувати санкції проти Росії, і виступає проти прагнення України до вступу до ЄС. «І це відбувається на тлі того, як блок намагається об'єднатися щодо планів відновлення своєї оборони на тлі хвилі порушень повітряного простору Росією в останні місяці», – йдеться у статті.

Як нагадує Bloomberg, прем'єр Угорщини неодноразово використав право вето, щоб загальмувати санкції проти Росії, і виступає проти членства України в ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія є слабкою як у військовому, так і в економічному плані порівняно з Європейським Союзом, і закликав блок «поводитися як сильна спільнота».

До цього, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа «не перебуває в стані війни, але й не в мирі» з Росією.

Мерце також переконаний, що вторгнення безпілотників у польський повітряний простір показало, що оборона НАТО в Європі має покращитися, заявив канцлер Німеччини.