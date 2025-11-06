Тільки міграція здатна врятувати деякі країни ЄС від демографічної катастрофи: прогноз

Туреччина та Косово з їхнім молодим населенням можуть оновити Європу

Європа старіє, і це не лише статистичний факт, а й серйозний виклик для економіки блоку. Згідно з прогнозами, чисельність населення ЄС продовжить скорочуватися і може зменшитися на 23% до 2075 року та на 34% до 2100 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Еuronews.

Одним із найгостріших наслідків демографічних змін є нестача робочої сили. Пітер Бош, старший науковий співробітник Інституту Егмонта, зазначає, що до 2050 року ЄС втрачатиме близько 1 мільйона працівників щорічно.

За доповіддю Об'єднаного дослідницького центру Єврокомісії (JRC), якщо рівень участі в робочій силі залишиться незмінним, до 2070 року її чисельність може скоротитися на 20,2% (приблизно 42,8 млн осіб). За менш сприятливими сценаріями втрати можуть сягнути 26,7%, або 55,9 млн працівників.

Дослідники JRC наголошують, що саме міграція може відіграти вирішальну роль у формуванні ринку праці ЄС, особливо за умови успішної інтеграції мігрантів.

Прогнози Євростату невтішні: якщо не буде міграції, низка країн-членів ЄС зіткнеться з драматичним зменшенням населення.

Італія та Іспанія можуть втратити близько половини свого населення до 2100 року: очікується скорочення на 52% та 49% відповідно. Значне скорочення (понад 40%) також прогнозується для Мальти (48%), Португалії (44%), Греції (44%) та Хорватії (40%).

Найменше скорочення населення серед країн-членів ЄС очікується у Франції (13%) та Ірландії (15%). Ірландія, до того ж, буде єдиною країною ЄС, чиє населення, за прогнозами, зросте до 2050 року (приблизно на 4%).

У цьому контексті розширення ЄС розглядається як потенційний інструмент вирішення демографічних проблем. Єврокомісія наводить приклад «Великого вибуху» 2004 року, який приніс значні економічні вигоди як новим членам, так і всьому блоку.

Країни-кандидати на вступ до ЄС, за винятком Сербії та України, мають молодше населення, ніж у середньому по блоку. Якщо в ЄС частка населення до 29 років становить 30,8%, то в Туреччині цей показник досягає 44,3%, а в Косово – 48,3%.

Однак експерти попереджають: оскільки старіння населення є реальністю і в країнах-кандидатах (за винятком великої Туреччини), саме по собі розширення не зможе повністю нівелювати демографічний спад, але може надати необхідний імпульс.

Експерти Європейського центрального банку (ЄЦБ) також підкреслюють, що іноземні працівники вже відіграють важливу роль, «певною мірою компенсуючи негативні демографічні тенденції» в єврозоні.

