Мирні переговори у США. Зеленський розповів деталі та вказав на нюанс

Ростислав Вонс
glavcom.ua
glavcom.ua
фото: Офіс президента

Президент пояснив, чому на перемовини вирушила лише політична частина переговорної групи

У суботу, 21 березня, українська делегація проводитиме перемовини з американською стороною. Зустріч буде двосторонньою, переговори пройдуть без участі російської сторони. Про це журналістам повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

Під час переговорів йтиметься про підготовку до тристоронньої зустрічі. Глава держави наголосив, що Україна хоче чітких дат. «Всі розуміють, що війна на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати. Вже не вперше переноситься тристороння зустріч, хочеться більше конкретики», – каже він.

Президент наголосив, що діалог з американською стороною потрібно продовжувати в тісному форматі. Зеленський наголосив, що послаблення тиску на Росію, зокрема зняття санкцій, є небезпечним для нашої країни.

Крім того, Зеленський пояснив, чому на перемовини вирушила лише політична частина переговорної групи. Глава держави зазначив, що під час останньої тристоронньої зустрічі було погоджено як моніторити припинення вогню, коли буде «політична воля». «Політичної волі поки що немає, саме тому в дорозі політична група, вони будуть розмовляти з американською стороною», – каже він.

Глава держави наголосив, що росіяни поки не хочуть приїжджати в Америку. «А американська сторона стверджує, що поки триває війна на Близькому Сході, її присутність в Америці – це пріоритет», – додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські переговорники прямують до Сполучених Штатів. У суботу, 21 березня, там запланована зустріч.

«Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – уже в дорозі, і на цю суботу очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні ми детально говорили щодо перемовин і з Умєровим, і з Кирилом Будановим, і з Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь Сергій Кислиця. Наш пріоритет – зробити все для можливості достойного миру», – розповів він.

Раніше Зеленський поділився «поганим передчуттям» щодо перемовин із РФ, пояснивши це тим, що увага США частково перемикнулася на ситуацію в Ірані.

До слова, спецпосланець президента США Джон Коул під час візиту до Мінська заявив про зняття обмежень проти Белінвестбанку, Банку розвитку Білорусі, а також білоруського Міністерства фінансів, «Білоруськалію» та Білоруської калійної компанії. 

